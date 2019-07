Xiaomi Mi 9T e Redmi Note 7 scontati per l’Amazon Prime Day a prezzi ottimi

Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots in offerta a prezzi incredibili con questi coupon : Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots sono proposti oggi a prezzi incredibili su Gearbest, il noto store online cinese, grazie anche a un codice sconto. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots in offerta a prezzi incredibili con questi coupon proviene da TuttoAndroid.

La funzione Sky Replacement di Xiaomi Mi CC9 arriva nella serie Redmi K20 : Lo scorso maggio Xiaomi ha aggiunto una funzione denominata "Sky Replacement" nella versione beta dell'interfaccia MIUI che permetteva di modificare il cielo presente nelle foto scegliendo un filtro da una serie di preset. Lu Weibing, General Manager di Redmi, ha annunciato oggi con un post su Weibo che ora questa opzione è disponibile anche sulla serie Redmi K20. L'articolo La funzione Sky Replacement di Xiaomi Mi CC9 arriva nella serie Redmi ...

Per l’apertura del Mi Store di Genova Xiaomi sconta Mi 9 - Mi Band 3 - Redmi 7 e altri prodotti : Dalle 10 di sabato 13 luglio, coloro che raggiungeranno il Mi Store di Genova potranno acquistare una selezione di oggetti ad un prezzo "di favore" L'articolo Per l’apertura del Mi Store di Genova Xiaomi sconta Mi 9, Mi Band 3, Redmi 7 e altri prodotti proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi cerca beta tester per Android Q su POCOPHONE F1 e Android 9 Pie su Xiaomi Mi 6 e Redmi 6/6A : Con un post su Mi Community sono partite le iscrizioni al programma di test Mi Pilot MIUI per Xiaomi Mi 6, POCOPHONE F1, Redmi 6 e Redmi 6A. L'articolo Xiaomi cerca beta tester per Android Q su POCOPHONE F1 e Android 9 Pie su Xiaomi Mi 6 e Redmi 6/6A proviene da TuttoAndroid.

Nokia 2 non sarà aggiornato ad Android 9 Pie - gli Xiaomi Redmi 6 e 6A sì e POCOPHONE F1 inizia ad assaggiare Android Q : Brutte notizie per i possessori del Nokia 2 che speravano nella possibilità del rilascio di Android 9 Pie: lo smartphone non riceverà questo update L'articolo Nokia 2 non sarà aggiornato ad Android 9 Pie, gli Xiaomi Redmi 6 e 6A sì e POCOPHONE F1 inizia ad assaggiare Android Q proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots in offerta a prezzi incredibili con questi coupon : Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots sono proposti oggi a prezzi incredibili su Gearbest, il noto store online cinese, grazie anche a un codice sconto. L'articolo Xiaomi Mi Band 4 e Redmi AirDots in offerta a prezzi incredibili con questi coupon proviene da TuttoAndroid.

La Super Settimana Redmi di Xiaomi regala 20 euro di sconto con 100 euro di spesa : Xiaomi lancia la Super Settimana Redmi: fino al 30 giugno 20 euro di sconto su una spesa minima di 100 euro e gadget in regalo su tanti smartphone. L'articolo La Super Settimana Redmi di Xiaomi regala 20 euro di sconto con 100 euro di spesa proviene da TuttoAndroid.

Iniziano i beta test di Android 9 Pie per gli Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A : Il team di Xiaomi ha annunciato di avere dato il via ai test interni della versione beta dell'aggiornamento ad Android 9 Pie per gli Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A L'articolo Iniziano i beta test di Android 9 Pie per gli Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A proviene da TuttoAndroid.

Redmi 7 Pro sarà Xiaomi Mi A3 Lite in Europa? Intanto passa la certificazione in Cina : Il presunto Redmi 7 Pro supera la certificazione della CCC in Cina e potrebbe essere presentato nelle prossime settimane: in Italia e in Europa prenderà il nome di Xiaomi Mi A3 Lite? L'articolo Redmi 7 Pro sarà Xiaomi Mi A3 Lite in Europa? Intanto passa la certificazione in Cina proviene da TuttoAndroid.

Le Xiaomi Mi TV 4S e 4A arrivano in Europa; Redmi 7A potrebbe anticiparle a un prezzaccio : Sbarcano finalmente in Europa le Xiaomi Mi TV in versione 4S e 4A da 32, 43 e 55 pollici. E nel frattempo si vocifera di un possibile arrivo, quello di Redmi 7A che potrebbe approdare sul mercato europeo a un prezzo super. L'articolo Le Xiaomi Mi TV 4S e 4A arrivano in Europa; Redmi 7A potrebbe anticiparle a un prezzaccio proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T è ufficiale : l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro : Xiaomi Mi 9T arriva ufficialmente in Italia con scheda tecnica senza lacune e fotocamera anteriore a scomparsa a partire da 329 euro. L'articolo Xiaomi Mi 9T è ufficiale: l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna ad Android 9 Pie in Italia : Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per lo Xiaomi Redmi Note 5 che porta con sé Android 9 Pie. Ecco cosa cambia L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 si aggiorna ad Android 9 Pie in Italia proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi S2 ottiene Android 9 Pie in Cina : Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2 in India) è stato annunciato nella prima metà del 2018 con interfaccia MIUI 9.1 e Android 8.1 Oreo e successivamente è stato aggiornato a MIUI 10. Xiaomi non sembra intenzionata a rinunciare ad aggiornare lo smartphone così presto, infatti Redmi S2 ha ricevuto un aggiornamento stabile per Android 9 Pie in Cina. Insieme all'aggiornamento, Xiaomi ha anche rilasciato le sorgenti del kernel aggiornate basate su Android 9 ...

Recensione Xiaomi Redmi 7 : Disponibile all’acquisto in Italia dal mese di Aprile, finalmente ho avuto modo di testare il nuovo “entry level” di casa REDMI. In questa Recensione vi esporrò cosa mi ha convinto e cosa no, del nuovo REDMI 7. Confezione Di cosa parlare se non della prima cosa con cui veniamo a contatto quando abbiamo tra le mani un nuovo dispositivo, ovviamente la confezione di vendita. Tipico dei produttori cinesi, la dotazione della scatola ...