Windows 10 19H2 | disponibile la build 18362 10005

surface-phone

(Di lunedì 15 luglio 2019) È da qualche oraal download laper gli utenti10che hanno scelto il ramo di distribuzione Slow! Novità Oltre alle correzioni introdotte nella.239 (KB4507453) di10 May 2019 Update, in questo aggiornamento sono stati inclusi i seguenti miglioramenti:containers require matched host and container version. This restricts customers and limitscontainers from supporting mixed-version container pod scenarios This update includes 5 fixes to address this and allow the host to run down-level containers on up-level for process (Argon) isolation. A fix to allow OEMs to reduce the inking latency based on the hardware capabilities of their devices rather than being stuck with latency selected on typical hardware configuration by the OS. Key-rolling or Key-rotation feature enables secure rolling of Recovery passwords ...

FPSREPORTER : Download e novità di Windows 10 19H2 Insider Preview Build 18362.10005 - Plaffo : Microsoft rilascia la seconda build di Windows 10 19H2 | Insider - filippo_mol : Download e novità di #Windows10 #19H2 #InsiderPreview Build 18362.10005 -