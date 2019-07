caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2019) Luigi Mastroianni e Irene Capuano, stop alla convivenza. Almeno momentaneamente. No, per l’ex tronista siciliano e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non c’è alcuna crisi in corso, semplicemente per cause di forza maggiore i due dovranno dividersi anche se è molto probabile che torneranno presto a vivere sotto lo stesso tetto. A raccontarlo è stata la stessa Capuano con una serie di Instagram Stories dove ha rivelato anche altre curiosità del suo rapporto con il fidanzato. Un fidanzato che la fa stare molto bene e soprattutto la fa sentire amata. “Se ne trovano pochi di ragazzi come lui al giorno d’oggi” ha sussurrato una raggiante Irene. “Per un mese e mezzo siamo rimasti qui (Roma, ndr). A fine mese dobbiamo lasciare. Lui ad agosto scenderà giù e io farò su e giù, Roma-Sicilia.” E poi? “Da settembre vedremo un po’ dove andremo” ha raccontato la Capuano che, nonostante ‘problemi ...

Noovyis : (“Stop”. UeD, la decisione della coppia spiazza i fan. Cosa sta succedendo) Playhitmusic - - carmenFashionCr : UeD Luigi e Irene, stop convivenza: la Capuano spiega i motivi -