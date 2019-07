Salvini | per delinquenti pene esemplari

romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Roma – Le operazioni di sgombero dell’ex scuola in via Capranica a Primavalle, periferia nord di Roma, si sono concluse con tre arresti e varie denunce. “Grazie al prefetto e grazie alla straordinaria professionalita’ delle Forze dell’Ordine che hanno gestito al meglio una situazione non facile- ha detto il ministro dell’Interno, Matteo- Nessuna tolleranza per i, per loro mi auguro. La struttura era pericolante, chi ha cercato di impedire lo sgombero non solo ha ostacolato la legge ma ha messo a rischio la vita di chi viveva nell’ex scuola. Avanti con gli sgomberi a Roma e in tutta Italia: la pacchia e’ finita”. L'articolo: perproviene da RomaDailyNews.

PaoloGentiloni : #Savoini Palazzo Chigi smentisce #Salvini A questo punto non basta riferite in Parlamento. Chi dice falsità per cop… - matteorenzi : Questo signore si occupa di relazioni internazionali per Salvini. E crede negli #Ufo. Normale dunque che sia pagato… - EnricoLetta : Un Ministro degli Interni, responsabile #sicurezza del paese, che dice e ripete il falso sul ruolo del suo collabor… -