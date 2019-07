Luca Savoini e i presunti fondi russi alla Lega | interrogatorio in un luogo segreto

L’intervista che dimostra il legame fra Matteo Salvini e GianLuca Savoini : Ottobre 2014. Matteo Salvini si reca a Mosca accompagnato da una delegazione della Lega Nord per opporsi alle rinnovate sanzioni contro la Russia, imposte in quel periodo per l'annessione della Crimea. Un'intervista pubblicata allora da una rivista russa dimostrerebbe i legami fra Matteo Salvini e Gianluca Savoini, definito nell'occasione dal leader del Carroccio, come il suo "rappresentate ufficiale".Continua a leggere

Matteo Salvini - GianLuca Meranda come Savoini : potrebbe essere indagato per corruzione internazionale : Gianluca Meranda, l'avvocato calabrese che si è autoindicato come partecipante all'incontro del 18 ottobre all'Hotel Metropol di Mosca, potrebbe fare la stessa fine di Gianluca Savoini. Anche il legale è sulla buona strada per essere indagato per corruzione internazionale dalla Procura di Milano. Pr

GianLuca Savoini - a Mosca partecipava agli eventi in qualità di presidente dell'associazione Lombardia-Russa : L'inchiesta di Buzzfeed sui presunti finanziamenti russi alla Lega fa acqua da tutte le parti: Gianluca Savoini non fa parte formalmente "dello staff di Salvini" ma ha sempre partecipato alle iniziative - soprattutto a Mosca - in qualità di presidente dell'associazione Lombardia-Russa. "Savoini non

La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato per spiegare che Giuseppe Conte non conosce personalmente GianLuca Savoini : La presidenza del Consiglio ha diffuso un comunicato per spiegare che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non conosce personalmente Gianluca Savoini, il collaboratore del vice presidente del Consiglio Matteo Salvini al centro del caso sui rapporti tra la Lega

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio : “Sono il Luca dell’hotel Metropol con Savoini” : cancelliere della serenissima gran loggia - lavora per banche estere : Milano Conte: “Alla cena Savoini invitato dall’uomo di Salvini” Lo scandalo – Palazzo Chigi: la presenza dell’ex portavoce (indagato) alla serata con Putin sollecitata da Claudio D’Amico, consigliere del vicepremier di Luca De Carolis e Davide Milosa Levategli i social di Marco Travaglio Mentre Salvini, Savoini e i leghisti tutti sono in piena sindrome da accerchiamento, temendo – e ne hanno di che – cimici, trojan, spie, ...

Fondi russi alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima fila. La giornalista : “Grazie GianLuca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...

Fondi russa alla Lega - Salvini a Mosca nel 2018 e Savoini è in prima fila. La giornalista : “Grazie GianLuca per l’aiuto” : Era il 16 luglio del 2018 e Matteo Salvini era a Mosca. Il video mostra la conferenza stampa alla TASS, l’agenzia di stampa ufficiale russa, con Salvini sul palco mentre Gianluca Savoini è in prima fila ad ascoltare. alla fine dell’intervento del ministro dell’Interno, la giornalista russa prende la parola: “Volevo ringraziare Savoini che è stato di grande aiuto per l’organizzazione di questo ...

Fondi russi alla Lega - i video e le foto di GianLuca Savoini a Mosca con Matteo Salvini : Il deputato del Pd, Filippo Sensi, ha pubblicato su Twitter alcune foto e un video che testimoniano la presenza di Gianluca Savoini a Mosca con Matteo Salvini, all'interno della deLegazione a seguito del ministro. Nel video una giornalista ringrazia proprio Savoini per aver facilitato l'organizzazione della conferenza stampa di Salvini nella capitale russa.Continua a leggere

Presunto denaro russo al Carroccio - si indaga su GianLuca Savoini : Negli ultimi giorni si sta parlando molto del Presunto scandalo che coinvolgerebbe la Lega Nord. Andando maggiormente nello specifico, un recente articolo del sito statunitense 'Buzzfeed News' ha sostenuto che il partito potrebbe aver ricevuto soldi dal governo russo. Tali finanziamenti, sempre secondo l'inchiesta di Buzzfeed, potrebbero essere avvenuti poco prima delle elezioni europee. Inoltre, nell'articolo della testata statunitense è stato ...

GianLuca Savoini indagato a Milano per i fondi russi alla Lega. Renzi sfotte Salvini : "Chi devi querelare" : È Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia, il primo indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'indagine su presunti finanziamenti russi alla Lega. La conferma arriva da fonti investigative. Il diretto interessato, ex portavoce di Matteo Salvini, si difende: "Non ho

"Fondi russi alla Lega" - indagato GianLuca Savoini | M5S : "Sì a commissione d'inchiesta su finanziamenti partiti" : Il leader leghista su Facebook ribadisce: "Zero soldi dalla russia". La procura di Milano ha formulato l'ipotesi di "corruzione internazionale" nell'inchiesta sui presunti finanziamenti russi ricevuti dalla Lega e i Dem hanno richiesto un chiarimento da parte di Salvini in Aula

Fondi russi - indagato GianLuca Savoini. M5S chiede commissione d'inchiesta : È stata aperta dalla procura di Milano un'inchiesta per corruzione internazionale sulla vicenda dei presunti Fondi russi alla Lega riportata dal sito americano BuzzFeed. Intanto...

GianLuca Savoini come Strache. Retroscena Lega : i fondi russi "una trappola stile Austria" : "È come in Austria, ve lo ricordate?". Dal cuore della Lega tutti sono sicuri: l'intercettazione in cui Gianluca Savoini avrebbe contattato Mosca prima delle elezioni europee di maggio e tutta la storia dei "fondi russi" del Carroccio sarebbero solo "una trappola", un "complotto". Le voci leghiste,

La difesa di GianLuca Savoini : "Non riconosco la mia voce in quell'audio. È una buffonata per colpire Salvini" : L’audio diffuso dal sito Buzzfeed sui presunti tentativi per ottenere dai russi finanziamenti illeciti per la Lega? “Mistificazione, inganno, falsità, mascalzonata”. Gianluca Savoini risponde così a chi gli chiede di spiegare l’incontro avuto all’hotel Metropol di Mosca con alcuni uomini del Cremlino il 18 ottobre 2018. Parlando a Repubblica e a La Stampa taccia la diffusione della registrazione come ...