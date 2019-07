L’estate di Neymar di tinge di giallo | rubata la sua attesa intervista

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) E’ statain Brasile l’attesissima. C’era grande curiosità per le parole sul suo futuro: “Abbiamo sporto denuncia”.“powered by Goal”è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti di questa estate. Da settimane si parla di un suo possibile addio al PSG ed anche per questo motivo c’era grandissimaper un’che sarebbe dovuta andare in onda nella giornata di lunedì e che avrebbe potuto regalare qualche indizio in più sul futuro del fuoriclasse brasiliano.Chi attendeva con impazienza le parole del giocatore e magari qualche rivelazione importante è rimasto però deluso perché in realtà di tale, o meglio della parte riguardante proprio il futuro dell’attaccante del PSG, non c’è più traccia.Nessun errore tecnico o qualche stop imposto dall’alto, semplicemente la scheda sulla quale era stato registato ciò che sarebbe dovuto ...

