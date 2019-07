Ex Ilva | otto indagati per la morte del gruista caduto in mare

tg24.sky

(Di lunedì 15 luglio 2019) Exper ladelinLe ipotesi di reato sono concorso in omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Tra glianche il gestore dell'impianto di Arcelor Mittal, Stefan Michel Van Campe. Oggi un altro incidente nel siderurgico, nessun ferito

