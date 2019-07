Calciomercato Juventus | l’Ajax chiude a Kean | “Non ci interessa”

lanotiziasportiva

(Di lunedì 15 luglio 2019) Moisenon sarà inserito nella trattativa che porterà De Ligt alla, Marc Overmarsle porte dell’Ajax all’attaccante.“powered by Goal”Un altro grandissimo colpo in arrivo per la, che puntella la propria difesa con l’imminente acquisto di De Ligt: una trattativa che non vedrà coinvolto Moise, come precisato dal dirigente dell’Ajax Marc Overmars.Intervenuto ai microfoni dell’Algemeen Dagblad, l’ex centrocampista ha chiuso la porta del club olandese al giovane talento italiano:“Sono tutte sciocchezze. Con il dovuto rispetto, ma non siamo interessati al giocatore. L’ipotesi di inserirlo nella trattativa di De Ligt allanon è mai stata presa in considerazione”.Non sarà in Eredivisie dunque il futuro del classe 2000, letteralmente esploso nella passata stagione sotto la guida di Allegri fino a ...

