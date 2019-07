Ambiente | Cina | emissioni di gas serra aumentate del 53 | 3% in 10 anni

Ambiente & Salute : migliora la qualità dell’aria nelle città in Cina : In Cina , secondo il Ministero dell’Ecologia e dell’ Ambiente , la qualità dell’aria è migliora ta nelle città nei primi cinque mesi di quest’anno. Secondo i dati del ministero, circa 337 città cinesi hanno fatto registrare un buon livello di qualità dell’aria durante l’80,3% dei giorni trascorsi tra gennaio e maggio del 2019, segnando un aumento di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo ...

Ambiente : il ministro Costa in Cina per rendere la “nuova via della seta” più ecologica : “Sono arrivato da poche ore in Cina dove incontrerò il ministro dell’Ambiente e dell’ecologia, il ministro della scienza e della tecnologia, con l’obiettivo, importante e strategico, di collocare le tematiche ambientali nella scia del memorandum ‘nuova via della seta‘ firmato a marzo dal premier Giuseppe Conte“. E’ quanto ha comunicato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con un post su ...