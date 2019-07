Lady D e Carlo | altri segreti di Corte svelati

ilgiornale

(Di domenica 14 luglio 2019) Alessandro Pagliuca Ancora misterisuDiana e: questa volta a parlare è un maggiordomo diAncora dettagli sconvolgenti sulla vita diDiana: questa volta è il maggiordomo a raccontare un episodio inedito, di quandola ridusse in lacrime. La storia diDiana ha insegnato alle donne di tutto il mondo che una vita da favola può rivelarsi un incubo e che soldi e benessere non regalano la felicità all’interno di un matrimonio dove non c’è fedeltà e rispetto. Il matrimonio traDiana e, infatti, è tra i più controversi di sempre: c’è chi parla di un amore iniziale, che poi è svanito pian piano e c’è chi parla di un’unione per interesse della Corona. I più maligni, poi, non hanno dubbi: fu Camilla a spingeretra le sue braccia, perché la riteneva abbastanza ingenua da fare la parte della moglie, mentre lui continuava ad avere ...

