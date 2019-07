I navigator firmano e da metà agosto prendono servizio Ma c' è un caso “idonei”

agi

(Di domenica 14 luglio 2019) Dal 19 al 24 luglio i 2.980che hanno superato il test di selezione firmeranno il contratto che li vedrà seduti alle loro scrivanie a partire da. Figura di supporto nei Centri per l'impiego che gestiranno il reddito di cittadinanza, illavorerà con un contratto di collaborazione con durata fino al 30 aprile 2021 per un compenso lordo annuo di 27.338,76 euro, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso forfettario per spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per svolgere l'incarico. La distribuzione varia a seconda delle platee di beneficiari per provincia, e così, ad esempio, 274sono destinati a Napoli, 195 a Roma, 125 a Palermo, 107 a Torino, 100 a Catania, 78 a Bari, 77 a Salerno e 76 a Milano. Dati Inps alla mano, nelle regioni con il maggior numero di beneficiari del reddito di cittadinanza, il ...

