Festino di Santa Rosalia | la Santuzza di Palermo in un cammino

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la notte del 14 luglio (2) : (AdnKronos) – Un trionfo di arti, dal teatro alla danza, dalla musica al canto, con il coro di voci bianche e la Kids orchestra del Teatro Massimo, fino alle esibizioni artistiche acrobatiche – durante la nascita di Rosalia , la tentazione dei diavoli e la peste – che vedranno in aria cittadini palermitani nella performance curata da La Fura dels Baus e l’esecuzione della danza del fuoco. Da Palazzo Reale, il carro ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la notte del 14 luglio (3) : (AdnKronos) – Il carro farà la sua prima sosta davanti la Cattedrale dove si esibirà la compagnia Transe Express, per la prima volta nel cast artistico del Festino , con la performance aerea ‘Lacher de violons’. Un dialogo tra cielo e terra che coinvolgerà venti artisti, dove la potenza delle percussioni incontrerà la delicatezza di un quartetto d’archi e di una voce lirica. Il corteo sarà accompagnato dalla ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la notte del 14 luglio : Palermo , 12 lug. (AdnKronos) – Entra nel vivo dei festeggiamenti il 395° Festino di Santa Rosalia che, da giorni, intrattiene cittadini e turisti presenti a Palermo con gli appuntamenti delle manifestazioni a corollario cominciati il 10 luglio . Momento più atteso, la lunga notte del 14 luglio che comincerà, alle 21, dal piano di Palazzo Reale con lo spettacolo ‘ Santa Rosalia e il Genio di Palermo ’. Per la prima volta, i ...

Palermo : 395° Festino di Santa Rosalia - tutto pronto per la notte del 14 luglio (4) : (AdnKronos) – Particolarità di questa edizione 2019 – che dal mese di marzo ha coinvolto oltre 600 persone tra artisti, tecnici, professionisti, operai e manutentori – la scelta di Federalberghi, partner del 395° Festino , di coinvolgere i turisti. Quelli che il 14 luglio si troveranno a Palermo saranno invitati ad indossare la maglietta ufficiale del 395° Festino di Santa Rosalia offerta in omaggio.Il 395° Festino di ...

Falcone : Fava - 'Domani non sarò al bunker - ricordo trasformato in Festino Santa Rosalia' (2) : (AdnKronos) - "Se fossi io la Fondazione Falcone avrei invitato i signori ministri nell’aula bunker di Palermo per ascoltare il procuratore generale di Palermo, il direttore del centro Impastato, il presidente della Fondazione La Torre, il procuratore della repubblica di Agrigento (quello che Salvin

Falcone : Fava - 'Domani non sarò al bunker - ricordo trasformato in Festino Santa Rosalia' : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - "Domani non andrò a ricordare Giovanni Falcone nell’aula bunker di Palermo. Preferisco andare a Capaci, nel luogo in cui tutto accadde, preferisco stare assieme a chi non ama le messe cantate sui morti". Così, il Presidente della Commissione regionale antimafia all'Ars