Reddito di cittadinanza | il cerchio dei controlli si stringe | le novità

Reddito di cittadinanza - chiamata al lavoro pronta per 200 mila famiglie : I navigator sono finalmente pronti a scendere in campo. Ad attenderli al varco ci sono 200mila famiglie ritenute occupabili, ma un nucleo su quattro potrebbe rinunciare al sussidio a causa dei bassi...

Reddito di cittadinanza - il 19 luglio parte la fase 2 : cosa dovranno fare i beneficiari : Partirà il 19 luglio quella che è stata definita come la fase due del Reddito di cittadinanza: da allora i navigator inizieranno a firmare i loro contratti, mentre i beneficiari della misura verranno convocati dai centri per l'impiego per avviare il percorso che porterà alla sottoscrizione del Patto per il lavoro.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza e pensione : rinuncia assegno - la circolare Inps : Reddito di cittadinanza e pensione: rinuncia assegno, la circolare Inps Con apposita circolare l’Inps fornisce dei chiarimenti ai beneficiari di Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza relativamente alle modalità con cui è possibile rinunciare alla prestazione. Reddito di cittadinanza: la circolare dell’Inps La rinuncia al beneficio – scrivono dall’Inps – “si configura come unanime manifestazione di volontà del nucleo ...

Reddito di cittadinanza - la storia di Carlo : "Non faccio più il rider - ma ora vivo con 82 euro al mese" : Carlo Tedeschi, ex imprenditore 54enne, racconta la sua vicenda a l'Aria che Tira: "Nessuno è riuscito a spiegarmi come...

Reddito di cittadinanza - ecco il modulo per la rinuncia al sussidio : Sul dito dell'Inps, alla sezione 'Tutti i moduli' si può scaricare il modulo per la rinuncia al Reddito di cittadinanza. I beneficiari del sussidio potranno presentare la domanda presso le Strutture territoriali dell'istituto di previdenza. A quel punto verrà sospeso l'utilizzo della Rdc card, e non potranno essere più utilizzati gli importi residui.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza : le domande degli stranieri sono bloccate - serve decreto attuativo : Il Reddito di cittadinanza è pienamente operativo con le famiglie ed i soggetti singoli che hanno ottenuto l’accoglimento della domanda che sono arrivati già al terzo mese di beneficio. Infatti con la ricarica di luglio chi ha prodotto domanda entro il 30 marzo 2019 ha già percepito 3 mensilità della nuova misura di contrasto alla povertà. C’è una categoria di soggetti però che ha ancora le domande sospese. Si tratta dei cittadini stranieri, ...

Parrucchieri abusivi ma con Reddito di cittadinanza e Rei : indagati marito e moglie : La scoperta durante un controllo in un quartiere periferico di Catania. Non solo: nel salone, completamente abusivo...

Pensione e Reddito di cittadinanza 2019 : nuovi requisiti di accesso : Le novità su reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza non mancano mai (anche se già annunciate). Le ultime in particolare chiamano in causa i requisiti per essere ammessi alla domanda di sussidio. Tutto è stato chiarito con la legge 28 marzo 2019, n. 26, con cui è stato convertito in legge il Decretone reddito e Pensioni. Si tratta nello specifico del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che ha istituto, per volere del Governo ...

Reddito di cittadinanza - lo chef Pietro Parisi : «Mi ha rovinato - i lavapiatti ora se ne stanno a casa» : «Con il Reddito di cittadinanza la gente che lavorava, la manovalanza, i lavapiatti, gli uomini delle pulizie, sono spariti. Se ne stanno a casa, lavorano solo nei week end, se gli va. Tanto...

Pensioni Quota100 e Reddito di cittadinanza sotto le attese - i dati dell’Inps : Su circa 16 milioni di pensionati dell’Inps, più di 1 su 3 percepisce Pensioni sotto 1.000 euro al mese, una cifra che risulta inferiore alla media che è pari a 1.548 euro. Una situazione per niente edificante. Esattamente, secondo quanto emerge dal dossier annuale dell’Inps illustrato oggi dal presidente Pasquale Tridico alla Camera dei Deputati, sotto questa soglia si trova il 34,7% del totale dei pensionati dell’Inps: in pratica, si tratta di ...

Domande per quota 100 e Reddito di cittadinanza sotto le stime. La relazione annuale Inps : Domande per Reddito di cittadinanza e quota 100 sotto le stime. È quanto emerge dalla relazione annuale dell’Inps presentata dal Presidente Pasquale Tridico. “Complessivamente alla fine del mese di giugno sono pervenute 154.095 Domande” di pensione anticipata con ‘quota100’. Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, nella relazione annuale. “Sulla base del trend dei primi sei mesi di ...