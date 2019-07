Stupro Neymar | concessa la proroga delle indagini

Neymar accusato di Stupro - la polizia brasiliana chiede una proroga di 30 giorni per le indagini : Agli inquirenti verranno concessi altri 30 giorni per esaminare il caso che vede coinvolto il giocatore del Paris Saint-Germain Proseguono le indagini della polizia brasiliana sul caso Neymar, accusato di stupro dalla modella Najila Trindade. Gli inquirenti hanno chiesto e ottenuto una proroga di 30 giorni per esaminare le asserzioni della donna, che si è più volte contraddetta nel corso degli interrogatori. Il lavoro delle forze ...

Stupro Neymar - la Polizia chiede altri 30 giorni per l’indagine : Non è sicuramente un buon periodo fuori dal campo per l’attaccante Neymar che deve fare i conti con problemi extra calcistici. In attesa di decidere il futuro con le tante voci di mercato la Polizia brasiliana ha chiesto altro tempo per indagare sulla presunta vicenda di Stupro in riferimento alle accuse di una modella che afferma di essere stata violentata dall’attaccante del Psg. La decisione è stata quella di concedere altri ...

Caso Neymar – Nuovo interrogatorio per la donna che ha accusato il brasiliano di Stupro : scomparso il cellulare : La donna che accusa Neymar di stupro sempre più misteriosa: scomparso il cellulare di Najila Trindade Il mistero si infittisce sempre più attorno al Caso che vede coinvolto Neymar. Il calciatore brasiliano è stato accusato di stupro, ma la modella che punta il dito contro di lui sembra nascondere troppi dettagli. Najila Trindade, che è stata costretta a cambiare legale dopo la rinuncia del suo primo avvocato, è stata sottoposto oggi ad un ...

Neymar accusato di Stupro - lividi sui glutei della modella : il brasiliano ammette di averla frustata : La modella che accusa Neymar di stupro è stata ascoltata dalla polizia per la seconda volta, intanto il brasiliano ha ammesso di averla frustata L’inchiesta che coinvolge Neymar Jr prosegue a San Paolo, dove la modella che lo accusa è stata interrogata per la seconda volta dalla polizia brasiliana. Najila Trindade si è presentata davanti agli inquirenti in compagnia del suo nuovo avvocato, il quarto dal giorno della denuncia avvenuta ...

Neymar accusato di Stupro – Mandato di confisca per il cellulare della modella - ma lei non torna a casa da giorni : Gli inquirenti hanno emesso un Mandato di ricerca e confisca del cellulare della modella, che non torna a casa ormai da giorni Emergono nuovi elementi nell’inchiesta che vede coinvolto Neymar Jr, accusato di stupro dalla modella Najila Trindade. Secondo quanto riferisce il portale di notizie Uol, la polizia ha emesso nella giornata di oggi un Mandato di ricerca e confisca del cellulare della ragazza, non ancora consegnato agli ...

Neymar si difende dalle accuse di Stupro : "Lei mi ha chiesto di frustarla" : "Sono tranquillo. La verità prima o poi verrà a galla". Sono le parole di Neymar al termine del suo interrogatorio nel commissariato di Santo Amaro, nella zona sud di San Paolo, sul caso del presunto stupro di cui è accusato dalla modella Najila Trindade. La star verdeoro è stata tenuta sotto torchi

Neymar accusato di Stupro - il brasiliano ascoltato per 5 ore dalla polizia : “mi ha chiesto di essere sculacciata” : L’attaccante brasiliano è stato ascoltato dalla polizia di San Paolo in merito all’accusa di stupro rivoltagli dalla modella Najila Trindade Cinque ore di deposizione, utili a Neymar per spiegare come sono andati i fatti in quella camera del Sofitel di Parigi, dove si sarebbe consumato il presunto stupro denunciato dalla modella Najila Trindade. AFP/LaPresse Il brasiliano si è presentato in completo nero e aiutato dalle ...

Stupro Neymar - la confessione : “Rapporto consenziente - mi ha chiesto lei di essere “sculacciata” : “Vorrei ringraziare le persone per il loro supporto, per i messaggi che mi hanno inviato. Sono sereno, la verità prima o poi verrà a galla. L’unica cosa che desidero è che questa storia finisca il prima possibile“. Sono queste le parole di un Neymar apparso sollevato ai microfoni dei giornalisti dopo una deposizione di oltre cinque ore presso la stazione di polizia di San Paolo in merito alla denuncia di Stupro presentata ...

Stupro Neymar - la polizia : “l’attaccante ha risposto a tutte le domande” : Sono giorni difficili per Neymar, l’attaccante nelle ultime ore “ha risposto a tutte le domande in modo soddisfacente” e ha respinto le accuse di Stupro e aggressione sessuale che gli sono state mosse da Najila Trinidade. Sono le dichiarazioni rilasciate ai media da Flavia Cristina Merlini, l’ufficiale dell’unità contro la violenza domestica, il calciatore del Psg è stato ascoltato per ben 5 ore in un ...

Stupro Neymar - il brasiliano depone a San Paolo : ingenti misure di sicurezza : misure di sicurezza eccezionali intorno al commissariato di polizia di San Paolo dove Neymar si presenterà per fornire la propria versione dei fatti sulla denuncia di Stupro ai suoi danni da Najila Trinidade. Neymar dovrebbe presentarsi attorno alle 16 locali (le 21 italiane) per l’ultimo atto dell’indagine. Sarà poi la Procura a stabilire se esistono elementi per imputare Neymar. I media brasiliani hanno stilato la lista dei ...

Denunciata per calunnia la modella che accusa Neymar di Stupro : La polizia di San Paolo denuncia Najila Trindade, la donna che ha accusato Neymar di averla stuprata. La donna, secondo Marca, è accusata di calunnia. Il commissario Josè Fernando Bessa, infatti, ha ritenuto infamanti le accuse fatte dalla modella nel corso di un’intervista al canale televisivo SBT. In quella sede, Trindade, nel ribadire le accuse contro l’attaccante brasiliano del Psg, ha accusato la polizia civile di ...

Stupro Neymar - l’accusatrice finisce nei guai : dichiarazione shock - la polizia la denuncia per calunnia : La donna che ha accusato Neymar di Stupro finisce nei guai: la modella denunciata per calunnia dalla polizia di San Paolo Najila Trindade, la donna che ha accusato Neymar di Stupro, è finita nei guai con la polizia. La modella è stata interrogata in merito al presunto furto del tablet contenente prove compromettenti contro Neymar, ma a tal proposito, dalla stampa (Conexao Reporter) le è stato fatto notare che le impronte digitali rinvenute ...

Stupro Neymar - il legale della modella rimette il mandato : Stupro Neymar – Non è di certo un buon momento fuori dal campo per l’attaccante Neymar, il brasiliano è stato accusato di Stupro. Le accuse sono arrivate da Najila Trindade che adesso è rimasta senza avvocato, Danilo Garcia de Andrade ha deciso di rimettere il mandato come era già successo in precedenza ai colleghi Josè Edgard Bueno e Yasmin Portela Abdalla. Il diretto interessato in un’intervista rilasciata a SBT ha ...

Neymar accusato di Stupro - il legale della presunta vittima si dimette : “mi accusa di aver rubato prove compromettenti” : Danilo Garcia Andrade, avvocato della presunta vittima dello stupro di Neymar, ha rimesso il suo mandato a causa delle accuse della donna nei suoi confronti Il caso relativo allo stupro che Neymar avrebbe perpetrato ai danni di una modella brasiliana, tale Najila Trindade, si tinge di giallo. Il legale della presunta vittima, Danilo Garcia de Andrare, ha deicso di rimettere il mandato, come già accaduto in passato ai colleghi Josè Edgard ...