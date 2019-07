Sicurezza | lettera Fico a presidenti commissione | riammesse norme su Ps e Viminale

Onu - Salvini scrive a Conte per chiedere “presa di posizione del governo” contro la lettera di critiche al decreto Sicurezza bis : Valutare la possibilità di “assumere un’iniziativa forte e unitaria” che diventi di fatto “nel ritenere irricevibile la richiesta”. In alternativa, “una dura presa di posizione del governo” da accompagnare alla risposta. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive al premier Giuseppe Conte, e per conoscenza al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, chiedendo che tutto l’esecutivo si ...

Migranti - lettera dell’Onu all’Italia : “Ritirare direttive anti-ong e stop a dl Sicurezza bis. Violano diritti umani” : L’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) contro le politiche migratorie del Viminale di Matteo Salvini e in particolare il decreto Sicurezza bis. “Violano i diritti umani”, è la sintesi di una lettera di 12 pagine fitte, in cui si chiede al governo di assumere “misure ad interim” per “fermare le violazioni” ed “evitare che si ripetano”. Non solo: “gli ...

