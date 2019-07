Nadal-Federer | Semifinale Wimbledon 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di venerdì 12 luglio 2019) E’ lapiù attesa, la sfida che tutto il mondo del tennis aspettava con grande ansia dopo il sorteggio del tabellone maschile. Rafaelcontro Roger, il 40esimo capitolo di una rivalità che ha segnato la storia del tennis mondiale. Ancora una volta contro, dopo quelle indimenticabili tre finali giocate ai Championships. Lo spagnolo ha sconfitto nei quarti l’americano Sam Querrey, mentre lo svizzero ha superato in quattro set il giapponese Kei Nishikori. Oggi ci si gioca un posto in finale, ma forse anche qualcosa in più. Rafael-Rogerdi, si giocherà oggi 12 Luglio alle non prima delle 16.00 (secondo match in programma sul Centrale dalle 14.00). La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno HD ed insu SkyGo. Prevista anche per questa partita la diretta scritta su OA Sport. IL ...

Eurosport_IT : 'E siamo ancora qua... Eh già!' ?? Federer vs Nadal, Nadal vs Federer... Una rivalità infinita e bellissima ??… - Eurosport_IT : NADAL-FEDERER, LA STORIA CONTINUA ???? Rafa si sbarazza si Querrey in tre set (7-5, 6-2, 6-2) e vola in semifinale d… - WeAreTennisITA : Per la 40ª volta sarà #Nadal-#Federer!?? Lo spagnolo si impone 7-5 6-2 6-2 su Sam #Querrey e raggiunge il suo stori… -