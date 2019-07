Di Maio fa scudo a Chiara Appendino | Devi resistere

huffingtonpost

(Di venerdì 12 luglio 2019) ″, tu sei brava, ma, non ci possiamo permettere le tue dimissioni, sarebbe un casino”. A un certo punto del colloquio, che è avvenuto prima dell’assemblea fiume dei pentastellati all’Hotel Royal, Luigi Disi ferma e scolpisce queste parole davanti a. Un colloquio a tratti drammatico con la sindaca di Torino per tutta la giornata sull’orlo delle dimissioni. E con il vicepremier che si precipita nel capoluogo piemontese per pregarla di «».“” ai capricci di quei consiglieri del Movimento che Diribattezza in un post “i nemici della contentezza” e che l’hanno trasformata nella prima cittadina dei No. No al Salone dell’Auto, no alle Olimpiadi invernali del 2026, che è stato forse l’autogol più doloroso. No alla ...

