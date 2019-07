Censimento dei mammiferi marini | presentata oggi a Imperia l’Operazione Delphis

meteoweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019)al Museo Navale dila tradizionale manifestazione nautica internazionale di diportisti per ildei, ideata e organizzata dal 1996 dall’associazione Battibaleno, giunta alla 23a edizione. Con il patrocinio del Comune di, della Regione Liguria, della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana e di Assonautica Italiana, il prossimo 21 luglio, dal porto turistico diPorto Maurizio, verrà dato il via al, che si svolgerà nelle acque del Santuario Pelagos ma anche lungo tutte le coste Italiane e di alcuni paesi del Mediterraneo, coinvolgendo gli equipaggi di centinaia di imbarcazioni. L’iscrizione aè gratuita e aperta a ogni tipo di imbarcazione in regola con le dotazioni di sicurezza e dotate di apparato radio VHF e GPS. Per iscriversi e per ...

caritas_milano : 33.000 donne sono vittime di violenza. Dati del 1°censimento dei Centri antiviolenza in Italia. Servizi territorial… - Sydwerehere : Che idioti, avevamo la soluzione sotto il naso e non ci eravamo arrivati... #Savoini a Mosca si è imbucato!!! Prob… - RosannaVaroli : RT @lucianasavarese: ?? Il 'Censimento dei radical chic' è un libro di satira. E' un libro bellissimo e spaventoso. Dovremmo leggerlo tutt… -