Medico ricorda primo trapianto all’Ismett | “23 ore in sala operatoria”

(Di giovedì 11 luglio 2019) Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Salvo Gruttadauria, Direttore del Dipartimento per la Cura e lo studio delle patologie addominali e dei trapianti addominali, lobene queldi fegato in Sicilia: ‘Partecipai al prelievo dell’organo a Catania e poi ala Palermo. Circa 23 ore inoperatoria”. Salvo aveva 29 anni ed era ilfellow di Ismett: ‘Dopo la specializzazione in chirurgia generale, venni preso per una sorta di ‘superspecializzazione’ che seguiva il modello della fellowship americana”. Per partecipare ai trapianti di fegato, fino a quel momento si era spostato dalla sua Sicilia prima a Bologna, poi in Nebraska, poi a Pittsburgh. ‘Qualsiasi chirurgo siciliano che volesse occuparsi disapeva che doveva andare via: sicuramente fuori dalla regione, forse fuori ...

