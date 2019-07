Lo voglio anche io! | speciale costumi

Lega-Russia - Savoini si difende : “vogliono dare fastidio a Salvini”. E attacca il M5S : “Anche loro hanno rapporti con Mosca” : “Si tratta di un tentativo di dare fastidio a Salvini. Il M5S invoca trasparenza? Anche loro hanno rapporti con la Russia“. Giancarlo Savoini difende se stesso, la Lega e Matteo Salvini dopo la registrazione pubblicata da BuzzFeed dove il presidente dell’associazione Lombardia-Russia sembra concordare con alcuni emissari di Mosca un accordo per finanziare il Carroccio. “Denuncio chiunque mi attribuisca azioni ...

I giovani italiani vogliono andare via anche dalle città più ricche : Un paradosso si aggira per l'Italia. Ed è quello che vede i nostri ragazzi andarsene all'estero partendo o abbandonando proprio le città più ricche. E quel che resta da capire, secondo Federico Fubini che ne scrive sul Corriere della Sera, è proprio perché “tanti italiani colti, preparati, giovani e ambiziosi vogliano andarsene. Difficile pensare che siano solo migranti economici dei ceti schiacciati dalle forze tecnologiche e commerciali del ...

Anche le azzurre del basket vogliono stupire. Parte l'Europeo : "Adesso viene il bello più bello". Questa frase è fissata come primo tweet del profilo del ct della nazionale femminile di basket Marco Crespi dallo scorso novembre, quando le azzurre hanno ottenuto la qualificazione per gli Europei 2019 (27 giugno-7 luglio in Serbia e Lettonia). Ora il momento della verità è arrivato: domani, alle 18.30, le azzurre debuttano nella rassegna continentale affrontando la Turchia: l'intento è quello di ...

Anche Barbara D’Urso va in vacanza : ‘voglio disintossicare i telespettatori dalla mia voce - dalla mia faccia - torno a Settembre’ : Barbara D’Urso, dopo essere stata intervistata da Repubblica, ha tirato le somme sul suo ultimo anno televisivo Anche ai microfoni di Circo Massimo, il programma radiofonico mattutino condotto da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto... L'articolo Anche Barbara D’Urso va in vacanza: ‘voglio disintossicare i telespettatori dalla mia voce,dalla mia faccia,torno a Settembre’ proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Sala - la battuta su Salvini : “Italiani suoi figli? Non lo voglio neanche come zio” : Questa volta Giuseppe Sala lo ha provocato con una battuta. Ospite di un evento della Fondazione Tim, il sindaco di Milano ha ascoltato chi gli riferiva una frase di Matteo Salvini che in un comizio a Foligno ha detto di considerare suoi figli i 60 milioni di italiani e poi ha replicato: “No, non lo voglio nemmeno come zio“. Non è la prima volta che il primo cittadino attacca il ministro dell’Interno leghista, da lui definito ...

Raggi : vogliono continuare a salvare banche piuttosto che difendere risparmi romani : Roma – “Sul ‘taglia debito’ o ‘Salva Roma’, come lo vogliamo chiamare, se preferiscono continuare a salvare le casse delle banche invece che difendere i risparmi dei romani e degli italiani lo dicano subito, perche’ la nostra pazienza e’ finita”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione della Notte bianca dello Sport di Roma Capitale, a chi le chiedeva un ...

Juventus - Dybala : “Io voglio restare - ma dipende anche dalla società” : Dato da molti per possibile partente già da questa stagione, la meno brillante da quando è alla Juve. L’arrivo di Ronaldo avrebbe dovuto avvantaggiarlo, pare invece lo abbia oscurato, con l’arretramento della posizione da parte di Allegri e un girone di ritorno in cui gli è stato preferito Bernardeschi. Ma l’arrivo di un nuovo tecnico potrebbe aprire altri scenari a Paulo Dybala, che ha parlato ai microfoni di Sky a ...