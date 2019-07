Lega | Salvini | ‘rubli? cominciamo a dare fastidio a qualcuno’

Lega : Salvini a pm - ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Ho pieno rispetto per le indagini in corso ma se cercate rubli a casa mia o nelle casse della Lega non li trovate”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Lega: Salvini a pm, ‘rubli a casa mia o in casse partito non li trovate’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Gianluca Savoini indagato a Milano per i fondi russi alla Lega. Renzi sfotte Salvini : "Chi devi querelare" : È Gianluca Savoini, il presidente dell'associazione Lombardia-russia, il primo indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'indagine su presunti finanziamenti russi alla Lega. La conferma arriva da fonti investigative. Il diretto interessato, ex portavoce di Matteo Salvini, si difende: "Non ho

Lega : Gentiloni - ‘Salvini chiarisca - c’è audio no pettegolezzo’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “E’ una notizia allarmante, data da un sito autorevole. Ora bisogna capire se ci sono fondi oscuri e lo deve chiarire Salvini o se invece qualcuno ha millantato e usato il nome della Lega. Quindi le cose non possono essere semplicemente lasciate andare così perché qui non c’è un pettegolezzo, c’è un nastro registrato”. Lo ha detto Paolo Gentiloni al Tg4. L'articolo Lega: ...

Russia-Lega - Buzzfeed : “Tre domande a Salvini”. Quel buco di 12 ore tra l’incontro con il vicepremier e il negoziato di Savoini : Tre domande. Dopo la pubblicazione dell’audio del colloquio in cui il leghista Gianluca Savoini parla con tre uomini russi di un finanziamento alla Lega, il sito statunitense Buzzfeed pone tre interrogativi a Matteo Salvini. Li esplicita su Twitter Alberto Nardelli, il giornalista autore dell’articolo. “Fondi Russia alla Lega”, Procura di Milano apre fascicolo per corruzione ...

Russiagate - indagato l'ex portavoce di Salvini per i presunti fondi russi alla Lega : Nell'audio diffuso dal giornale statunitense Buzzfeed, in cui si sentono tre italiani interloquire con tre russi, l’unica...

Lega : Pd - ‘Salvini tranquillo? allora dica sì a commissione inchiesta’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se Salvini e Fontana sono tranquilli è una buona notizia. Vorrà dire che consentiranno a Conte di venire a riferire la prossima settimana in Parlamento sui rapporti tra la Lega ed emissari di Putin, e che soprattuto la Lega darà il via alla commissione di inchiesta che il Pd propone di istituire”. Lo dice ai microfoni di Radio Rai, il senatore dem Alan Ferrari, dell’ufficio di presidenza ...

Fondi russi a Lega - Conte : “Chiarimenti a Salvini? Mi fido di lui”. E Fontana glissa su denuncia a Savoini : Nel giorno in cui era emersa l’inchiesta BuzzFeed sui presunti Fondi russi alla Lega aveva preferito non replicare alle domande de IIFattoquotidiano.it, così come fatto da Luigi Di Maio. Ora, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri, ribadisce invece fiducia al suo vice leghista: “Devo ammettere che non ho sentito l’audio di cui si parla, la parola chiave è fiducia. ...

Lega : Rizzo (Pc) - ‘Salvini e la Russia? nostro Paese da sempre a sovranità limitata’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Io sono stato per tanti anni assieme a un uomo che chiamava Armando Cossutta, un uomo che conosceva la politica internazionale e una delle frasi che mi colpì molto, quando ci furono le rivelazioni del dossier Mitrokhin, è questa: ‘Le informazioni si gestiscono, non si divulgano’. In questo mondo ci sono tante informazione. Informazioni che si gestiscono, oggi forse ancora di più che nel ...

Dl Sicurezza bis - Salvini adirato con Fico : “Blocca 8 emendamenti della Lega del pacchetto polizia” : Matteo Salvini adirato con Fico: "Mi stupisco che Fico stia bloccando otto emendamenti al dl Sicurezza, coofirmati da Lega e 5Stelle, per migliorare qualità della vita di poliziotti e vigili del fuoco". Ma Fico rimanda al mittente le accuse: "emendamenti sono oggetto del vaglio che i presidenti di commissione competenti svolgono in piena autonomia"

Lega : interrogazione Pd a Conte - Salvini e Moavero : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Sui presunti fondi russi ottenuti dalla Lega, il gruppo del Pd al Senato ha presentato un’interrogazione rivolta al premier Conte, al ministro degli Esteri Moavero e al ministro dell’Interno Salvini, di cui è primo firmatario il presidente Andrea Marcucci, e che è stata sottoscritta da tutti i senatori e le senatrici dem”. Si legge in una nota. “Dopo aver fatto riferimento ...

Lega : Conte - caso Russia? Fiducia in Salvini - ben venga inchiesta magistratura : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il caso Russia che ha investito la Lega? “Io parto da un concetto, è il concetto di Fiducia. Lo trovo fondamentale, tra cittadini e all’interno della compagine governativa. Confesso che ho avuto giornate così impegnative che non ho avuto modo di sentire l’audio” pubblicato da BuzzFeed, “ma io ho Fiducia nel ministro Salvini. Dopodiché la magistratura faccia il suo corso, io sono un ...

