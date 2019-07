Il director di Ancestors | the Humankind Odyssey svela qualcosa di più sul suo gioco

eurogamer

(Di giovedì 11 luglio 2019): theè il prossimodi sopravvivenza in terza persona di Panache Digital Games e Patrice Désilets,del, durante un'intervista ne hato qualche dettaglio in più.Patrice Désilets ha lavorato a numerosi giochi, ma è noto per aver lavorato ai primi tre capitoli di Assassin's Creed. Il nuovoa cui sta lavorando ci permette di impersonare un intero clan di primati. L'obiettivo delè di evolvere ed acquisire una serie di abilità per destreggiarsi nel pericoloso mondo: ovviamente non mancheranno i nemici da sconfiggere. Ilha spiegato alcune meccaniche di."Quando il vostro personaggio muore, prenderete il controllo di un altro primate in modo da tramandare tutto ciò che avete imparato alle generazioni successive. I controlli inoltre saranno semplici. I tasti AXYB serviranno per utilizzare i sensi, la comunicazione, ...

