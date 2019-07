forzazzurri

(Di giovedì 11 luglio 2019): “Ancelotti non haundiad un addio…”: “Ancelotti non haundiad un addio…”. L’editorialista di Repubblica analizza le frasi del tecnico pronunciate in conferenza stampa a Dimaro, nel suo articolo per ‘Il Graffio’: “Vuol mettere in fila Sarri e Conte. Alla stagione delle grandi sfide Ancelotti si avvicina con una straordinaria capacità comunicativa. Attraverso frasi di innocente formalità, manda messaggi ultimativi. Solo lettere senza indirizzo, ma chiare da leggere per chi le riceve. I destinatari sono facili da identificare. Nelle due ultime conferenze, il postino ha bussato a casa di James Rodriguez, di Maurito, di Lorenzo Insigne. Ma anche di altri. Sa che il fantasista colombiano è al centro di una controversia con ...

ForzAzzurri1926 : Corbo: “#Ancelotti non ha gradito un atteggiamento di #Icardi. #Elmas apre ad un addio…” - infoitsport : Corbo sicuro: 'Ancelotti non ha detto la verità, ha coperto le carte con astuzia e diplomazia' - infoitsport : C8 - Corbo: 'Ancelotti non ha detto la verità, ha coperto le carte con astuzia e diplomazia' -