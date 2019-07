Carotenuto sul CorSport | “Higuain a Torino è un trofeo | anzi uno scalpo”

ilnapolista

(Di giovedì 11 luglio 2019) Non saranno certo i cori di 300 tifosi che gli chiedono di restare in bianconero a deviare il destino di Higuain, che la Juventus ha scaricato da tempo. Non basterà neppure la sua volontà di restare per fare sì che ciò accada. Eppure, sul Corriere dello Sport, Angelosi sofferma proprio sul boato che ha accolto ieri il Pipita alla Continassa. La cosa sorprendente, scrive, è che il popolo bianconero dimentichi che in squadra ci sia già Ronaldo e che forse arriverà Icardi. Acclamano un centravanti “che ha giocato un terzo delle partite di Anastasi, ha segnato la metà dei gol di Baggio e in fondo ha fatto vincere quanto Simone Zaza e meno di Nicola Amoruso”. Il motivo è che Higuain, a, è un. “Se fossimo nell’antico West, si direbbe uno scalpo. È lo sgarbo da 94 milioni inflitto all’avversario più vicino durante questo ciclo ...

