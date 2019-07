Universiadi | l’oro di Daisy Osakue a un anno dall’aggressione

Tiro a volo - Universiadi 2019 : Chiara Di Marziantonio SI PRENDE L’ORO nello skeet femminile : Il Tiro a volo italiano continua a regalare successi a tutti i livelli e in tutte le competizioni. Alle Universiadi 2019 di Napoli infatti, Chiara Di Marziantonio si è presa l’oro nello skeet al termine di una finale che ha visto l’azzurra ergersi sopra tutte le sue rivali. L’atleta di Cerveteri – sul campo di Tiro di Durazzano (Benevento) – è riuscita a sbriciolare 55 dei 60 piattelli a disposizione facendo gara ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Fiorettisti per l’oro - pistola mista di bronzo! Ok Crescenzi nel taekwondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 14.50 TIRO A VOLO – Alle ore 15.00 scatterà la finale dello skeet femminile con la nostra Chiara Di Marziantonio pronta per sfidare Amankova (Cze), Imprasertslik (Tha), Kravchenko (Kaz), Orihara (Gia) e Mancikova (Cze) 14.45 VOLLEY – Hanno preso il via Giappone-Germania, quarto di finale del torneo femminile e USA-Ucraina (per il 9-16° posto). Nel ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Fiorettisti per l’oro - pistola mista di bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 13.28 VOLLEY FEMMINILE – Quarti: Russia-Rep. Ceca 3-0 (27-25 25-17 25-16), Quarti 9° posto: Thailandia-Argentina 21-25 25-22 19-25. 13.22 TIRO A SEGNO – Nella pistola mista 10 metri oro a Cina Taipei che batte in finale 16-10 la Corea del Sud! 13.17 TENNISTAVOLO – Nei 32mi maschili Alessandro Di Marino è battuto 0-4 dal russo Sadi ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Inizia il pomeriggio di atletica - fiorettiste in lotta per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 17.07 atletica – Tra poco si entrerà nel vivo nel nuovo San Paolo, oggi verranno assegnate le medaglie del peso maschile e dei 10000 femminili. 17.00 atletica – Inizia il lungo pomeriggio-sera allo Stadio San Paolo. Si parte con le batterie dei 400 ostacoli femminili. 16.55 PALLANUOTO – La Francia maschile ha battuto la Gran Bretagna per ...

Universiadi 2019 - Carlotta Ferlito dopo l’oro : “Sono terrona dentro - pubblico di Napoli pazzesco” : Carlotta Ferlito medaglia d'oro nella ginnastica alle Universiadi 2019 di Napoli ha commentato così le emozioni del suo successo: "Il pubblico mi ha caricata all’inverosimile. Io sono terrona dentro, mi trovo meglio con le persone espansive. Il pubblico a Napoli è pazzesco, ho gareggiato in palazzetti più grandi ma il calore che ho provato qui non l’ho mai trovato da nessuna parte"

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Fiorettiste in lotta per l’oro - bronzo dalla spada - attesa per il nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.33 VOLLEY – Canada e Iran vanno al tie-break, i nordamericani hanno vinto il quarto set per 25-17. 16.28 PALLAnuoto – La Francia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca per 16-7. 16.25 SCHERMA – bronzoOOOOOOO! l ragazzi della spada conquistano il terzo posto battendo la Polonia per 45-33. 16.20 Pomeriggio solo con gli sport di squadra alle ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Fiorettiste in lotta per l’oro - attesa per il nuoto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.01 VOLLEY – L’Ucraina ha sconfitto Hong Kong per 3-0 (25-21; 25-16; 25-21). 15.55 PALLAnuoto – Francia avanti 3-1 contro la Gran Bretagna dopo il primo quarto, Francia femminile invece sul 5-4 contro la Repubblica Ceca. 15.50 nuoto – L’Italia aspetta anche il ricchissimo pomeriggio di nuoto, finali in programma a partire dalle ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio. Scherma protagonista : fiorettiste per l’oro - spadisti per il bronzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.10 TUFFI – L’Italia chiude al nono posto il team event misto. Oro alla Cina davanti al Messico, bronzo per la Corea del Sud. 15.05 VOLLEY – Primi parziali: Canada-Iran 20-25, Hong Kong-Ucraina 21-25. 15.01 Scherma – Magnifica Italia! Erica Cipressa, Camilla Mancini e Martina Sinigalia sono in finale per l’oro nel fioretto a ...

Ginnastica artistica - Carlotta Ferlito e un rientro regale : l’oro alle Universiadi - le lacrime di gioia e un futuro da scrivere : Carlotta Ferlito ha graffiato ancora una volta, dopo tre anni di assenza dalle pedane internazionali ha saputo ritrovare la forma giusta e ha giganteggiato alle Universiadi 2019 conquistando una fantastica medaglia d’oro al corpo libero. La siciliana non gareggiava a certi livelli dalle Olimpiadi di Rio 2016, nelle ultime stagioni si era limitata ad alcune gare di Serie A e ai Campionati Nazionali, aveva partecipato al talent show Dance ...

Universiadi : l’oro di Carlotta Ferlito - star delle ginnastica : «Sapevo di poter vincere e ho fatto del mio meglio. Il pubblico mi ha caricata all’inverosimile». star social della ginnastica, con decine di migliaia di follower on line, Carlotta Ferlito è regina anche e soprattutto in pedana. L’atleta siciliana ha vinto l’oro nel corpo libero nella finale della XXX Universiade estiva di Napoli. https://twitter.com/Coninews/status/1147936885869895680 «La trave non l’ho fatta al meglio ma la ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Scattano le finali di specialità nella ginnastica artistica - le spadiste tirano per l’oro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 2019 17:09 ginnastica artistica – ARGENTO PER MORI! L’azzurra termina la sua gara sulla trave dietro soltanto alla giapponese Hatekada, quinta l’altra italiana Ferlito. 17:07 SCHERMA – Al primo cambio in pedana 3-1 per l’Italia sulla Russia nella finale spada femminile! 17:06 ginnastica artistica – La giapponese Hatekada ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Italia a un passo dall’oro nel trap misto. Bronzo nel trampolino sincro da 3 metri per la coppia Casoli-Porco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 15.48 TIRO A VOLO – Azzurri ancora in testa nella finale per l’oro del trap misto: Italia 34/40-Cina Taipei 28/40. 15.46 VOLLEY – Aggiornamento torneo femminile risultato finale USA-Svizzera 3-0 (25-17, 25-15, 25-16) 15.43 TIRO A VOLO – Fantastici Simone D’Ambrosio e Fiammetta Rossi. A metà prova sono nettamente avanti. Italia ...