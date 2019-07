Omicidio Roberta Ragusa | Cassazione conferma | 20 anni al marito

ROBERTA RAGUSA - SENTENZA LOGLI/ Cassazione su Omicidio : Antonio è in un posto segreto : ROBERTA RAGUSA , SENTENZA Antonio LOGLI : oggi Cassazione su omicidio . L'uomo si trova in un posto segreto con la figlia e la compagna Sara Calzolaio.

Omicidio Roberta Ragusa : le liti tra Sara Calzolaio e Alessia Logli nelle intercettazioni : nelle ultime apparizioni televisive, Alessia e Daniele Logli, sono apparsi sereni e in armonia con il padre e quella che oggi ha preso il posto della loro madre, Sara Calzolaio. Non è stato sempre così. Ecco, nelle intercettazioni raccolte in casa Logli nel 2013, gli scontri verbali tra Alessia e Sara. "Devi stare attenta a come si parla, a cosa si dice, te datti fuoco!" dice il 7 aprile Sara ad Alessia, sgridandola. Per tutta risposta la ...