Microsoft sta progettando dei controller Xbox per smartphone e tablet che potrebbero funzionare anche con xCloud : Microsoft sta sperimentando alcuni prototipi di controller Xbox destinati a smartphone e tablet. Attraverso un documento che contiene una serie di immagini di questi prototipi, i controller progettati si collegherebbero ai lati del dispositivo in modo da offrire un'esperienza simile ai Joy-Con di Nintendo.Come riporta The Verge, questi controller consentono di essere flessibili e poco ingombranti rispetto a soluzioni già esistenti come GameCase, ...

Remedy Entertainment ha riacquistato i diritti di pubblicazione di Alan Wake da Microsoft : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che Remedy Entertainment ha riacquistato i diritti di pubblicazione di Alan Wake da Microsoft.Ora impegnato a realizzare il promettente Control, Remedy ha detto agli investitori che guadagnerà circa € 2,5 milioni di royalties quest'anno per "giochi precedentemente pubblicati", dopo che la serie tornerà nelle mani dello studio.È giusto dire che la relazione tra Remedy e Microsoft è ...

Microsoft Launcher (Beta) si aggiorna : impostazioni rinnovate : Quest’oggi, la variante beta di Microsoft Launcher si è aggiornata per Android introducendo un rinnovamento delle impostazioni e altre novità. Changelog impostazioni rinnovate: l’esperienza della pagina impostazioni del Launcher è stata ottimizzata per aiutare a scoprire e trovare rapidamente ciò che si cerca. Ora è possibile partecipare ai meeting di Microsoft Teams tramite la scheda Calendario del feed. Le mail contrassegnate ...

Come installare Microsoft PowerShell su Linux : Se cercate un’alternativa alla classica riga di comando Unix presente in tutte le distribuzioni Linux, allora questa guida fa sicuramente al caso vostro. Nelle prossime righe, infatti, vi spiegheremo nello specifico Come installare Microsoft PowerShell leggi di più...

Il progetto "Xbox Lockhart" potrebbe essere stato accantonato da Microsoft : In passato, si diceva che il progetto Scarlett si stesse dividendo in due modelli diversi, uno più potente e l'altro pensato per persone disposte a investire un po' meno denaro nei giochi. Le due console erano conosciute con i nomi in codice Lockhart e Anaconda.Tuttavia, come avrete visto, all'E3 di quest'anno è stata rivelata solo una console, definita genericamente Project Scarlett. L'idea era che Microsoft potesse aspettare un secondo momento ...

Ecco come Google - Microsoft e Amazon stanno cambiando l’industria del videogame : I giochi sono un pretesto, la partita vera i grandi la stanno giocando lassù sulle “nuvole”, dentro ai datacenter di metallo che distribuiscono servizi, film e musica e affari. Siamo nell'era dello streaming. Microsoft, Google e Amazon cercano di cambiare questa industria che prova a restare creativa...

Il nuovo Fable non è stato tra i protagonisti all'E3 - ma Microsoft ha "grandi cose che aspettano dietro le quinte" : Si dice che un nuovo Fable sia in sviluppo e in passato si vociferava che avremmo visto qualcosa all'E3. Sfortunatamente, la conferenza di Microsoft si è conclusa senza alcun avvistamento di Fable. L'Head of Microsoft Game Studios, Matt Booty, ha dichiarato che ci sono molti giochi che non sono stati rivelati quest'anno, e che stanno aspettando dietro le quinte, riporta PCGamer."Ci siamo presentati con 60 giochi sul palco, 14 dei quali ...

E3 2019 : Star Wars Jedi : Fallen Order torna a mostrarsi in un nuovo trailer alla conferenza di Microsoft : Continua l'E3 2019 di Microsoft con la presentazione di un nuovo trailer dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order.Nella descrizione del video presente sul canale ufficiale di EA Star Wars leggiamo: "i Jedi sono caduti. Ma tu ti rialzerai. In Star Wars Jedi: Fallen Order affinerai i poteri della Forza, padroneggerai il combattimento con la spada laser e imparerai a lottare come un Jedi".Che ne dite? Siete in attesa di Star Wars Jedi: Fallen ...

Xbox Scarlett all'E3 2019? Microsoft stuzzica i fan con un teaser a poche ore dalla presentazione di stasera : A poche ore dalla presentazione di questa sera, Microsoft ha praticamente confermato la presenza di Xbox Scarlett all'E3 2019.Come riporta The Verge, l'utente C.B.K. ha scoperto un messaggio segreto nascosto dal colosso di Redmond nei tre video teaser pubblicati su Twitter negli ultimi giorni.Il primo presenta la scritta R 255, il secondo G 36 e l'ultimo, pubblicato poche ore fa, B 0. I tre messaggi formano il codice 255,36,0, ovvero la sequenza ...

Metro Exodus non è più un'esclusiva di Epic Games Store? Il gioco è stato avvistato su Microsoft Store : Come tutti sappiamo, Metro Exodus è diventato un'esclusiva di Epic Games Store e, all'annuncio, si confermò che si trattava di un accordo esclusivo di un anno. Secondo un nuovo elenco su Microsoft Store, però, potremmo vedere il gioco su una piattaforma diversa sul PC prima del previsto. A quanto pare, potremmo vederlo già la prossima settimana se l'elenco è corretto, riporta Wccftech.La data comparsa è il 9 giugno, giorno della conferenza E3 di ...

"La collaborazione tra Sony e Microsoft è dovuta alla presenza di nuovi concorrenti come Stadia" : Con l'arrivo sul mercato di nuovi concorrenti del calibro di Google Stadia, l'industria videoludica ha visto mutare i suoi assetti.In merito proprio a questo si è espresso il CEO di Play Station, Jim Ryan, il quale ha dichiarato come sia necessario "cambiare modo di pensare per evitare di essere sopraffatti dagli aventi attorno a noi", riporta Gamesindustry.Il riferimento è chiaramente all'entrata di un nuovo concorrente nel mercato dei ...

Star Wars Jedi : Fallen Order sarà mostrato anche alla conferenza E3 2019 di Microsoft : Sapevamo già che avremmo dato un'occhiata all'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order di EA e Respawn questo sabato all'EA Play, ma ora sembra che otterremo un ulteriore sguardo al gioco nel prossimo weekend, riporta Dualshockers.Come comunicato dall'account ufficiale Xbox su Twitter, Star Wars Jedi: Fallen Order sarà presente alla conferenza di Microsoft che si terrà domenica 9 giugno. Ulteriori dettagli su ciò che verrà mostrato non sono ...

Project xCloud più potente di Google Stadia? Microsoft parlerà del suo servizio streaming all'E3 2019 : L'E3 2019 di Microsoft è a pochi giorni di distanza, ma sembra che alcuni aspetti dello show siano già trapelati. Secondo un report di Brad Sams su Thurrott, la compagnia mostrerà finalmente il gameplay di Halo Infinite e parlerà del suo servizio streaming di giochi Project xCloud.Sebbene non abbiamo sentito nulla di concreto sul fatto che Project xCloud sia presentato durante l'E3 2019 o come apparentemente sia più potente di Google Stadia, ...