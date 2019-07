Matteo Gentili rifiuta Uomini e Donne | riavvicinamento in corso con Alessia Prete

Matteo Gentili rifiuta Uomini e Donne per Alessia Prete? : Novità da quel che riguarda Uomini e Donne, il dating show pomeridiano condotto con ottimi risultati da Maria De Filippi: pare che un concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello abbia rifiutato il ruolo di tronista.Il gran rifiuto è stato fatto da Matteo Gentili, come racconta DiPiù Tv: “Maria De Filippi pare avesse offerto il trono a Matteo Gentili per la prossima stagione di Uomini e Donne, ma lui ha prontamente rifiutato. ...

Matteo Gentili e Alessia Prete - ritorno di fiamma ad un concerto : Uniti nella casa del Grande Fratello 15 e 'benedetti' da Barbara d'Urso nelle sue trasmissioni, Matteo Gentili (ex di Paola di Benedetto) e Alessia Prete hanno intrapreso la loro storia d'amore nonostante le malelingue di chi non credeva in loro.Una crisi nata lo scorso marzo aveva fermato il rapporto, i due avevano annunciato la rottura nel salotto di Pomeriggio cinque raccontando la loro versione dei fatti. Da quel periodo non ci sono stati ...

Alessia Prete e Matteo Gentili ci riprovano : serata in discoteca per la coppia : Alessia Prete e Matteo Gentili sono tornati insieme: ultime news È di nuovo amore tra Alessia Prete e Matteo Gentili, gli ex concorrenti del Grande Fratello 15. La modella e il calciatore sono tornati a farsi vedere insieme e in questi giorni stanno trascorrendo una vacanza con gli amici a Forte dei Marmi. È il […] L'articolo Alessia Prete e Matteo Gentili ci riprovano: serata in discoteca per la coppia proviene da Gossip e Tv.