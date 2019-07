L’attacco di Salvini alle ong mette in pericolo tutto il mondo della solidarietà

L’attacco di Salvini alla reporter di Sky Tg24 dice molto del giornalismo italiano : (foto: Simona Granati – Corbis/Corbis via Getty Images) Lo scorso weekend è successo qualcosa a cui il ministro dell’Interno Matteo Salvini non è abituato. Circondato da microfoni e telecamere per un colloquio con i giornalisti a proposito della questione migranti, non ha potuto fare il solito monologo senza contraddittorio davanti a una schiera di figure passive: Monica Napoli, giornalista di Sky Tg24, gli ha infatti posto una serie di ...

Milan - Salvini torna alL’attacco : “spero che mio figlio riesca a vedere almeno una vittoria nel derby” : Presente a Castelfranco Emilia per sostenere il candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio di domenica, Salvini ha parlato anche di Milan Ennesimo duro attacco di Matteo Salvini al Milan, impegnato in questo periodo a rifondare i quadri dirigenziali e ad individuare il nuovo allenatore. Spada/LaPresse Presente a Castelfranco Emilia per motivi politici, il vicepremier si è soffermato sul momento vissuto dal club rossonero, ...

Conte ferma il decreto sicurezza. M5S alL’attacco : Salvini pugile suonato : Alle otto di ieri sera dal Viminale confermano che sono stati risolti tutti i nodi tecnici sul decreto sicurezza bis. «Il testo - si dice - dovrà essere all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri». Non «sarà» ma «dovrà». Una terminologia che gronda preoccupazione, perché a Palazzo Chigi si sta alzando una muraglia per boicottare la n...

Voli di Stato - M5s alL’attacco di Salvini : "Chiarisca". Lui replica : "Nessuna irregolarità - dimostrino il contrario" : Tensioni nella maggioranza sui Voli di Statodel ministro dell’Interno Matteo Salvini. La nuova querelle è scoppiata dopo la notizia che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorativo sulle finalità di quei viaggi, in aereo ed elicottero. Voli di Stato, M5s all’attacco di Salvini: “Chiarisca' | Lui: 'Nessuna irregolarità, dimostrino il contrario' Degli atti relativi ai viaggi di Matteo ...