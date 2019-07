Gazzetta | salta l’affare Rodrigo Il Napoli tratta con l’Atletico per Correa

ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Niente da fare per. Il viaggio a Valencia di Giuntoli non ha dato gli effetti sperati. A scriverlo è l’edizione online della. La distanza con il club spagnolo per l’attaccante di origini brasiliane è eccessiva, non sembra colmabile. Affare sfumato. Il club di De Laurentiis, però, non si perde d’animo. L’obiettivo è chiaro: puntellare l’attacco. E allora lativa resta in Spagna, stavolta, però, riguarda l’Atletico Madrid. L’intento è portare in maglia azzurra Angel. L’attaccante argentino ha 24 anni e passaporto spagnolo. Nasce come ala destra ma in attacco ha ricoperto finora diversi ruoli. Il suo contratto con l’Atletico scade nel 2024. Vale circa 40 milioni di euro. L'articolol’affare. Ilcon l’Atletico perilsta.

