Roma sta cercando in queste ore di vendere un po' di rifiuti alla Svezia

La Libia - Malta e la Repubblica Ceca conquistano Roma con il World Of Fashion : Kiara Tomaselli – Foto di Giovanni Giuliano Domenica 7 luglio nella magnifica cornice di Palazzo Brancaccio si è svolta la 22^ edizione del World Of Fashion. Crocevia di un incontro, ideato e diretto da Nino Graziano Luca. A sfilare sono state le magnifiche creazioni realizzate da importanti stilisti provenienti da varie aree del mondo. Ad aprire il World Of Fashion è stato il libanese Maged Bou Tanios, apprezzato per i ...

Roma - conferenza stampa Fonseca : “Zaniolo? Ha la mia fiducia. Ecco il nuovo tema tattico” : conferenza stampa Fonseca- La Roma si prepara ad ascoltare le prime parole di Fonseca dinanzi alla stampa e ai giornalisti. Cresce la curiosità tra i tifosi giallorossi, i quali si preparano all’inizio della nuova stagione con grande voglia di riscatto dopo una stagione piuttosto negativa. Fonseca risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 15:00. […] L'articolo Roma, conferenza stampa Fonseca: “Zaniolo? Ha la mia ...

Comune Roma : mercoledì al Circo Massimo Luna protagonista : Roma – A 50 anni dall’impresa dell’Apollo 11, nell’area archeologica del Circo Massimo, mercoledi’ 10 luglio dalle 20.30 alle 24, rivivra’ la corsa alla Luna che culmino’ il 20 luglio 1969 con lo storico alLunaggio nel Mare della Tranquillita’. L’iniziativa, promossa da RomaCapitale, Assessorato alla Crescita Culturale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, e’ a cura degli ...

Paulo Fonseca - conferenza stampa/ Diretta streaming video : la scelta della Roma : E' oggi la conferenza stampa di Presentazione di Paulo Fonseca nuovo allenatore dell'As Roma: Diretta streaming video e tv ecco come seguirla.

Roma - arrestate due persone per possesso di droga : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno arrestato un 31enne di Sassari e un 34enne Romano, entrambi con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e possesso e fabbricazione di documenti falsi. Il 31enne aveva preso in affitto a breve termine un appartamento e i Carabinieri hanno accertato che al ritiro delle chiavi e alla consegna dell’immobile, l’uomo aveva presentato ...

Previsioni meteo Aeronautica - maltempo al Nord/ Milano e Roma : quando torna l'Estate : Allerta meteo Aeronautica: bollettino maltempo Protezione Civile, ondate di calore al Centro-Sud. Forti temporali in Toscana e Nord Italia

Roma - sventata rapina a banca Policlinico Tor Vergata. Arrestate due persone : Roma – rapina sventata nella filiale Unicredit che si trova all’interno del Policlinico di Tor Vergata. In manette, due rapinatori italiani, che sono stati braccati dalla Polizia mentre armati di pistola stavano mettendo a segno il colpo. Tutto si e’ consumato in pochi minuti, poco prima delle 9.30. A dare l’allarme una telefonata partita, forse, proprio dall’interno della banca che ha consentito l’immediato ...

Roma - rivolta al centro rimpatri : 13 migranti in fuga - anche un sospetto jihadista : I profughi hanno dato fuoco ai materassi e sfondato le porte. Tra i fuggiaschi anche un sospetto jihadista

Roma - conferenza stampa Fonseca : le prime parole del tecnico giallorosso LIVE : conferenza stampa Fonseca- La Roma si prepara ad ascoltare le prime parole di Fonseca dinanzi alla stampa e ai giornalisti. Cresce la curiosità tra i tifosi giallorossi, i quali si preparano all’inizio della nuova stagione con grande voglia di riscatto dopo una stagione piuttosto negativa. Fonseca risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 15:00. […] L'articolo Roma, conferenza stampa Fonseca: le prime parole del tecnico ...

Roma - neonata trovata senza vita nel Tevere : aveva un ematoma dietro la testa : aveva ancora il cordone ombelicale annodato, la neonata trovata nel Tevere da un pescatore d'anguille: galleggiava nell'acqua ai bordi di un canneto. Choc nella Capitale dopo il macabro ritrovamento avvenuto eri pomeriggio sotto il ponte monumentale di Mezzocammino, all'altezza di Acilia, del corpicino di una bambina nata forse da appena un giorno, al massimo due. "Mi è preso un colpo quando l'ho vista. Sembrava un pupazzetto", ha detto l'uomo ...

Roma - rapina choc in casa : anziana ostaggio dei banditi acrobati : «Stai zitta o muori» : rapina stile Arancia Meccanica messa a segno da banditi acrobati nel quartiere Don Bosco, al Tuscolano, Roma. Erano circa le 2,30 di notte quando due persone hanno scalato uno stabile di via...

Juve e Roma starebbero lavorando per un nuovo scambio - questa volta tra Higuain e Zaniolo : La politica di mercato della Juventus è da un lato acquistare veterani pronti per i palcoscenici internazionale, dall'altro non perdere di vista i giovani talenti del panorama italiano. In ottica futuribile nel mirino di Paratici ci sarebbe da tempo anche Nicolò Zaniolo della Roma. Il classe 1999 fino a poco tempo fa era quasi certo che avrebbe continuato la sua crescita professionale tra i giallorossi, ma a sorpresa il nuovo ds Petrachi nel ...

C’è un sogno che ci sta sognando nella Stagione 2019/2020 del Teatro di Roma : Con un’ispirazione che arriva dai boscimani del Kalahari, con la sfida poetica di “C’è un sogno che ci sta sognando”,

Roma. Estate di cantieri nelle scuole del Municipio : All’incirca 4 milioni di euro, tra fondi comunali e regionali, vengono investiti in questi mesi per la riqualificazione dei luoghi