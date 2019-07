RepNa | L’identikit tracciato da Ancelotti in conferenza è quello di Elmas

ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2019) Anche Repubblica Napoli, come il Corriere dello Sport, non ha dubbi. Instampa, quando ha parlato di un nuovo Fabian Ruiz che il Napoli sta cercando,si riferiva a Eljif. Per il centrocampista del Fenerbahce il Napoli sarebbe in dirittura di arrivo, secondo l’edizione napoletana del quotidiano. Il macedone sarebbe affiancato a Zielinski, Allan e Fabian nel nuovo centrocampo azzurro. Nonostante abbia solo 19 anni,lo ha già ampiamente promosso. E quando ha parlato di un jolly che possa rendersi utile in tutte le posizioni, sul campo, non poteva che pensare a lui.sa impostare il gioco, sa difendere e attaccare e ha anche un buon feeling con il gol. La sua valutazione non preoccupa. Il Fenerbahce chiede 15 milioni. Il macedone ha già dato la sua disponibilità a indossare la maglia del Napoli e probabilmente arriverà dopo la cessione di Rog, ...

