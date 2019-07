Nuova circolare Inps | modifiche reddito di cittadinanza per extracomunitari ed ex coniugi

Contratti collettivi - sull’equivalenza arriva la Nuova circolare Inl : È al vaglio del ministero del Lavoro una nuova circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro sull’equivalenza dei Contratti collettivi, destinata a chiarire meglio i contenuti della precedente circolare n. 7/19,...

Fattura elettronica per prestazioni sanitarie - la Nuova circolare dell’Agenzia : Fattura elettronica per prestazioni sanitarie, la nuova circolare dell’Agenzia Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulla Fattura elettronica, e in particolare sulla data di validità, sulle spese sanitarie miste e sull’imposta di bollo. Le indicazioni riguardano diversi punti interrogativi sulla e-Fattura inviata tramite Sistema di Interscambio: da chi la deve emettere a cosa va ...

Per chi chiude l’attività l’Inps garantisce € 513 al mese - lo conferma una Nuova circolare : Un indennizzo pari al trattamento minimo delle pensioni è ciò che l’Inps eroga ai commercianti che chiudono la loro attività prima di raggiungere l’età per andare in pensione. La misura è confermata da parte dell’Inps che il 24 maggio scorso ha pubblicato sul suo portale ufficiale la circolare n° 77/2019. Si chiama rottamazione delle licenze commerciali ed è una misura che ha decorrenza gennaio 2019, cioè è in vigore da quella data. La misura si ...