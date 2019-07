I video social di Totti e Ilary fanno infuriare il web

Bottle Cap Challenge - la geniale versione di Mariah Carey - il video social : La sfida social dell'estate 2019 si chiama Bottle Cap Challenge, e consiste nello 'stappare' una bottiglia con un calcio volante. Tra i tanti sportivi che si sono esibiti su Instagram, è comparsa dal nulla Mariah Carey, diva della musica che ha deciso di concedere ai propri fan una versione alternativa della Challenge.Mariah, infatti, ha sì stappato una bottiglia, ma grazie all'uso della propria celebre voce. Nessun calcio, per la Carey, ...

Balotelli non smette mai di sorprendere : SuperMario perde una scommessa clamorosa e risponde alle critiche sui social [video] : Un uomo si tuffa in mare con motorino: Balotelli perde scommessa da 2000 euro Incredibile ma vero: un uomo ha perso una sfida con Mario Balotelli e si è tuffato a mare a bordo di un motorino. Scene sorprendenti dai social dell’ex Inter e Milan: il calciatore italiano ha infatti postato sui social un video nel quale un uomo si è tuffato a mare col motorino. Un colpacci per Mario Balotelli, che perde così una scommessa da 2000 ...

Floyd Mayweather e polemica social per il video con una montagna di soldi : Vespaio in rete per il video postato dall’ex pugile su Instagram: nelle immagini, si vede Mayweather sfoggiare 1,4 milioni di dollari. “Mi potete apprezzare o criticare, fate voi: questo è il mio stile di vita”. Floyd Mayweather è sempre stato chiaro in merito: è uno degli uomini più ricchi del mondo e non fa proprio nulla per nasconderlo. Anche se (o soprattutto quando) la sua ostentazione genera tantissime polemiche. È quanto ...

Belen Rodriguez è tornata : l’atmosfera sui social si fa bollente - il video hot è… ‘illegale’ : Belen Rodriguez fa perdere la testa a tutti i suoi follower: il VIDEO hot è da capogiro Era da tempo che Belen Rodriguez non rendeva felici i suoi fan sui social con foto e VIDEO sensuali. La showgirl argentina, troppo presa dalla sua felice vita familiare, dai viaggi col marito ‘ritrovato’ Stefano De Martino e col piccolo Santiago, ha un po’ trascurato i suoi follower. Belen Rodriguez ha pubblicato oggi nelle sue storie ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard conteso tra… rapper : Snoop Dogg lo vuole ai Lakers - sui social una speciale canzone [video] : Snoop Dogg cerca di convincere Kawhi Leonard a scegliere i Lakers con una breve canzoncina pubblicata sui social Non è ancora stato definito il futuro di Kawhi Leonard: dopo la vittoria del titolo NBA con i Toronto Raptors, è quella riguardante il 28enne di Los Angeles la trattativa più attesa. Tre le possibilità per l’MVP delle Finals: Leonard deve decidere tra le seguenti opzioni: rimanere con la squadra canadese, iniziare una ...

Massimiliano Ossini e il video del salvataggio social - : salvataggio ad alta quota per Massimiliano Ossini. Il racconto social ed il consiglio “usate la testa, al mare e in montagna, sempre!” Carlo Lanna ?

Wanda Nara - vacanze ‘hot’ : lady Icardi si rilassa in Polinesia - curve mozzafiato e i social impazzano [video] : vacanze per tutti. Per i calciatori è il momento di rilassarsi, chi con le famiglie e chi con gli amici. Con la stagione scorsa andata agli archivi ormai da un pezzo, e in attesa di ritrovarsi per la nuova, i personaggi del mondo del pallone vivono i loro momenti di relax in giro per il mondo. Tra loro c’è anche la famiglia Icardi al completo, che sta trascorrendo qualche giorno in Polinesia. Come spesso accade, la moglie ...

Ashton Kutcher e Mila Kunis smentiscono la rottura con un video sui social : La coppia di attori ha scacciato le voci su una presunta crisi pubblicando un diverte video sui social network. "Forse la prossima settimana mia moglie avrà dei gemelli...per la terza volta", scherzano i due mentre si trovano in auto. Altro che matrimonio in crisi. La storia d'amore tra Ashton Kutcher e Mila Kunis prosegue a gonfie vele: a confermarlo è il divertente video che la coppia di attori americani ha pubblicato sui ...

Seno in bella vista e sguardo ammiccante - Wanda Nara fa impazzire i fan : l’argentina ‘nuda’ sui social [video] : La moglie-agente di Mauro Icardi ha pubblicato su Instagram alcune stories dove appare quasi completamente nuda, con un solo asciugamano a coprirle il Seno Wanda Nara hot su Instagram, l’argentina ha voluto fare una sorpresa bollente ai propri fan, postando alcune Stories in cui appare completamente nuda, con un solo asciugamano a coprirla. sguardo ammiccante e Seno prorompente per la moglie-agente di Mauro Icardi, che chissà cosa ...

Epic Games acquisisce Houseparty - la piattaforma social per video chat : Epic Games ha acquisito Houseparty, la piattaforma social per video chat per desktop e dispositivi mobile. I termini dell'accordo non sono stati divulgati, riporta Esportsobserver.Secondo un post sul blog di Houseparty, gli account degli utenti tra le due società saranno tenuti separati. Inoltre, i dati non saranno condivisi tra piattaforme. Per il momento, l'app Houseparty e la sua funzionalità rimarranno invariate.Fondata nel 2015, Houseparty ...

Nessuno soccorre la neonata! Trova video sui social e adotta la bimba : La storia a lieto fine di 'Pihu', una bimba abbandonata in un deposito di rifiuti in India e salvata dal regista Vinod Kapri. Venerdì scorso l'uomo si è imbattuto per caso nel filmato che aveva iniziato a circolare su Twitter. E insieme alla moglie ha deciso che avrebbe dovuto Trovare la bimba e adottarla. Vinod Kapri, giornalista e filmmaker indiano con base a New Delhi, appena sveglio di mattina apre Twitter e controlla cosa è successo in ...

«Sono la cattivissima Giulia» : sui social il pedofilo si fingeva una bambina video : Un disoccupato 48enne, usando l’identità virtuale su Whatsapp, ha irretito, manipolato e soggiogato tre ragazzine che all’inizio avevano 11 anni. Una mamma è riuscita a salvare sua figlia, che sarebbe stata la quarta

Ercolano - butta i rifiuti per strada ma il sindaco pubblica il video sui social : “Così magari si vergogna” : Si è fermata a bordo della strada con la propria auto, ha aperto il bagagliaio e poi ha buttato la spazzatura in un angolo. La protagonista è stata immortalata da alcuni residenti di Ercolano e il video è finito nelle mani del sindaco della città in provincia di Napoli, Ciro Buonajuto, che lo ha pubblicato su Facebook: “Per i parenti e gli amici che riconoscono questa signorina che ieri pomeriggio ha comodamente buttato la sua spazzatura ...

Toronto Raptors campioni NBA - Drake fa festa ma finisce nell’occhio del ciclone : il rapper preso di mira sui social [video] : Il rapper è stato molto criticato per il comportamento tenuto in Gara-6, venendo accusato di aver cambiato atteggiamento dopo l’infortunio di Thompson solo perchè inquadrato dalle telecamere festa Raptors alla Oracle Arena, la franchigia canadese chiude la Finals NBA con il punto del 4-2, violando per la terza volta la casa di Golden State. PA/LaPresse Una notte da ricordare per Toronto e per il rapper Drake, primo tifoso di Leonard ...