Carne di pollo coltivata | realizzata con proteine vegetali

(Di martedì 9 luglio 2019) Ha le stesse caratteristiche del, una delle carni più amate e consumate al mondo, ma è completamente ecosostenibile. Si tratta del ‘coltivato’, ovvero l’alternativa ala base vegetale. A realizzarla è una start up del Politecnico di Zurigo, che è riuscita, partendo dalla farina di piselli, a riprodurre quasi perfettamente consistenza e caratteristiche delladi. Il progetto, guidato dal ricercatore Lukas Boni, potrebbe rivoluzionare e migliorare le nostre abitudini alimentari, e anche aiutare il pianeta. L’alternativa vegetale alladiha le potenzialità per limitare fortemente le emissioni di gas serra. Il 18% del totale di questi gas dannosi per l’atmosfera infatti, vengono prodotti ed emessi da allevamenti intensivi di pollame sparsi per il mondo: se l’alternativa vegetale riuscisse ad entrare nelle nostre abitudini alimentari, ne gioverebbe ...

