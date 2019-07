Calciomercato Roma | El Shaarawy ai tifosi | “Non sarà un addio”

lanotiziasportiva

(Di martedì 9 luglio 2019) Stephan Elvola in Cina e saluta idellacon una lunga lettera: “E’ stata una scelta difficile, Trigoria è come una famiglia”.“powered by Goal”Dopo qualche settimana di tentennamenti, Stephan Elha preso la sua decisione: il suo futuroin Cina, dove vestirà la maglia dello Shanghai Shenhua. Il Faraone ha salutato lae tutto il popolo giallorosso con una lunga lettera.Intervenuto sul proprio profilo ‘Instagram’, l’ex Milan ha fatto chiarezza sulle tante voci degli ultimi giorni:“Partendo dal presupposto che da un mese a questa parte non ho mai rilasciato alcuna dichiarazione prendendomi soltanto il giusto tempo per pensare, sono state scritte e dette tante cose molte delle quali non corrispondevano alla realtà. Speravo in un epilogo diverso ma non sempre si ha ciò che realmente si vuole!!! Ci sono ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, presto ripartiranno le trattative con l'#Atalanta per portare #Mancini in giallorosso ???? - Glongari : #Roma pensa anche all’attacco. Tra gli obiettivi ponderati c’è Leon #Bailey in forza al #BayerLeverkusen. Attaccant… - DiMarzio : #Toljan al @SassuoloUS, fatta: prestito con diritto. In passato, trattato da #Roma e #Napoli. Sarà il sostituto di… -