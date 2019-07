Ancelotti : “James? ci auguriamo che arrivi - ci vuole tempo e pazienza. Scudetto o Champions? entrambe” : Una buonasera ai lettori de “Il Napolista” dal centro congressi “La sosta dell’imperatore” di Folgarida, i tifosi in sala sono in attesa di Carlo Ancelotti, Giovanni Di Lorenzo e Faouzi Ghoulam che risponderanno alle loro domande a partire dalle 21:15. Sala piena ma non gremita come lo scorso anno, quando fu davvero difficile contenere la mole di persone che occupò tutte le poltroncine della sala e non solo. ...

Davide Ancelotti : “James è un giocatore straordinario - ma di questo ne parla la società” : Davide Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. In primo luogo ha parlato della vasca con la sabbia: “L’abbiamo fatta fare per svolgere dei lavori in sabbia, così come facciamo a Castel Volturno. Si lavora di forza, si fanno anche lavori aerobici sulla sabbia o di scarico dopo l’allenamento. Ci torna sempre molto utile” A proposito del gap con la Juventus ha detto: “Dobbiamo riuscire a ricercare una qualità costante, aumentare la ...

Napoli - Ancelotti scatenato : “James Rodriguez e Icardi? Vi dico tutto” : “Sarà un Napoli migliore rispetto allo scorso anno, con meno incognite e un gioco già collaudato. Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Sarà un Napoli da scudetto? L’ambizione deve essere quella di cercare di vincere e raggiungere gli obiettivi, dobbiamo alzare l’asticella e quindi riuscire a vincere qualcosa”. Sono le importanti dichiarazioni di Carlo Ancelotti dal ritiro degli azzurri a Dimaro. “James ...

Pedullà : “James ha fatto una promessa ad Ancelotti - ma il gioco di Florentino è chiaro…” : Pedullà: “James ha fatto una promessa ad Ancelotti, ma il gioco di Florentino è chiaro…” Pedullà: “James ha fatto una promessa ad Ancelotti, ma il gioco di Florentino è chiaro…”. Il calciomercato è le sue dinamiche vengono tutte fuori nell’ attesa che tra il Napoli e James Rodriguez si arrivi al tanto concitato matrimonio. Un’ attesa che il club azzurro vive con la calma di chi ha in tasca il ...