Scossa di terremoto all' alba | trema la terra in Irpinia

Forte Scossa di terremoto nel sudovest dell’Iran : almeno un morto e 20 feriti : Una Forte scossa di terremoto magnitudo 5.7 è stata registrata alle 07:00 UTC dall’Istituto geofisico statunitense USGS nelle vicinanze della città petrolifera di Masjid Soleiman, nel sudovest dell’Iran, a circa 450 chilometri da Teheran. “Una persona è rimasta uccisa e altre 20 sono state ferite nel terremoto di oggi a Masjed Soleiman“: lo ha confermato il governatore locale, Heidar Hojjatinia, citato da Fars. La vittima ...

Catania : Scossa di terremoto ad Adrano : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata alle 6.38 di questa mattina ad Adrano in provincia di Catania. L'evento, verificatosi a una profondità di 18 chilometri, ha portato alla sospensione per verifiche all'infrastruttura della circolazione ferroviar

Terremoto - paura a Catania : Scossa avvertita ad Adrano [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.9 si è verificato a 1 km sudest da Adrano (Catania) 06:38:27, ad una profondità di 18 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). L'articolo Terremoto, paura a Catania: scossa avvertita ad Adrano [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto oggi in Indonesia : Scossa M 6.9/ Allarme tsunami nel Mar delle Molucche : Terremoto oggi in Indonesia nel Mar delle Molucche: scossa m 6.9 Richter, Allarme tsunami subito scattato sulle varie isole vicino al Borneo

Terremoto in Costa Rica : Scossa magnitudo 5.2 : Una scossa di Terremoto magnitudo 5.2 è stata registrata dall’Istituto geofisico statunitense USGS alle 00:09 UTC nel nordovest del Costa Rica. Il sisma ha avuto ipocentro a 60,7 km di profondità ed epicentro 25 km sud da La Cruz. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Costa Rica: scossa magnitudo 5.2 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Friuli Venezia Giulia : Scossa molto superficiale - paura a Tolmezzo e Venzone [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 e’ stata registrata alle 23:09 di ieri sera in provincia di Udine. La scossa è stata molto superficiale: l’ipocentro è stato ad appena 4.4km di profondità. Distintamente avvertita a Tolmezzo e Venzone, fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Friuli Venezia Giulia: scossa molto superficiale, paura a Tolmezzo e Venzone [MAPPE e DATI] sembra essere il primo ...

