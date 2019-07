Pesciolini d’argento | come eliminarli con trappole e insetticida

ideegreen

(Di lunedì 8 luglio 2019) Niente acquario, per i, e niente maschera da sub, perché non si tratta di “veri” pesci, bensì di insetti nemmeno troppo gradevoli. Che siano, a volte, è vero, ma sono fastidiosi e dannosi, oltre che non particolarmente igienici. In questo articolo vi spiegherò quindieliminare id’argento. (altro…)conIdee Green.

FrancescaUR1 : RT @NeydaMaggio: Dentro canta un mare di carta. Il mio cuore si riempie d'acqua con pesciolini d'ombra e d'argento. Mi hanno portato una co… - MichelaMcar : RT @NeydaMaggio: Dentro canta un mare di carta. Il mio cuore si riempie d'acqua con pesciolini d'ombra e d'argento. Mi hanno portato una co… - lucy_esposito : RT @NeydaMaggio: Dentro canta un mare di carta. Il mio cuore si riempie d'acqua con pesciolini d'ombra e d'argento. Mi hanno portato una co… -