Mario Balotelli è stato denunciato per aver pagato un amico per tuffarsi in mare su uno

Mario Balotelli denunciato insieme ad altre tre persone per la "scommessa" dello scooter : Mario Balotelli è stato denunciato all’autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo nell’ambito delle indagini sulla “scommessa” che sabato scorso lo ha visto protagonista insieme con l’amico Catello Buonocore, lanciatosi nel mare di Napoli in sella a uno scooter, secondo quanto si evince da un video, in cambio di duemila ...

Mario Balotelli rischia grosso per il tuffo in mare col motorino : indaga la polizia di Napoli : L'ultima (probabile) fesseria di Mario Balotelli rischia di costargli molto più cara dei 2mila euro di scommessa. Si parla del fatto che l'ex attaccante del Marsiglia avrebbe chiesto a un uomo di Napoli di tuffarsi in mare a bordo del suo motorino. Questo lo ha fatto e ha incassato i 2mila euro di s

Balotelli non smette mai di sorprendere : SuperMario perde una scommessa clamorosa e risponde alle critiche sui social [VIDEO] : Un uomo si tuffa in mare con motorino: Balotelli perde scommessa da 2000 euro Incredibile ma vero: un uomo ha perso una sfida con Mario Balotelli e si è tuffato a mare a bordo di un motorino. Scene sorprendenti dai social dell’ex Inter e Milan: il calciatore italiano ha infatti postato sui social un video nel quale un uomo si è tuffato a mare col motorino. Un colpacci per Mario Balotelli, che perde così una scommessa da 2000 ...

2mila euro a chi si butta in mare con il motorino! L'ultima follia di Mario Balotelli : Mario Balotelli continua a far parlare di sè, non ha trovato ancora una squadra ed oggi ha fatto tuffare un barista in mare con uno scooter a causa di una scommessa. Mario Balotelli continua ad essere protagonista fuori dal campo di calcio. L'ex centravanti di Inter e Milan si trovava a passeggiare a Mergellina quando è stato riconosciuto e fermato da alcuni passanti. Intorno all'attaccante si è formato un capanno di gente e ...

Mario Balotelli verso il ritorno in Serie A - le tre squadre che se lo contendono : Il Parma stringe per l' esterno offensivo nerazzurro Karamoh (20 anni): il ds Faggiano ha offerto all' Inter 13 milioni di euro per il cartellino del francese inserendo una clausola per il diritto di prelazione futura. Ausilio e Marotta continuano a lavorare per Lukaku (26) e per Llorente (34), ment

Mario Balotelli a un bivio. L'ultima occasione per restare nel calcio vero (con meno soldi) : Mario Balotelli è a un bivio. E' infatti incastrato da un ingaggio - 4 milioni di euro netti più bonus al Marsiglia - che nessuna squadra di medio livello può permettersi. Certo, riporta il Corriere della Sera, ci sarebbe la Cina ma accettare lì un'offerta significherebbe chiudere con il calcio vero

Diletta Leotta riceve 100 rose rosse da 'MB' : ipotesi Mario Balotelli e Marco Borriello : Da quando ha chiuso la sua storia d'amore con Matteo Mammì, Diletta Leotta è quotidianamente al centro del gossip: i giornali e i siti, infatti, sono alla ricerca dell'uomo che riuscirà a conquistare il cuore della bella giornalista. Questa mattina, mentre si trovava a Radio 105, la ragazza ha ricevuto un omaggio floreale da parte di un ammiratore segreto: il mittente delle 100 rose rosse che sono state recapitate alla Leotta si è firmato solo ...

Il grande ritorno di Mario Balotelli : contatto positivo con il Parma ma serve un sacrificio dell’attaccante : Mario Balotelli prepara il grande ritorno nel campionato di Serie A. Le ultime stagioni in Francia sono state positive per SuperMario, tra Nizza e Marsiglia l’attaccante ha dimostrato di meritare un’altra chance nel massimo torneo italiano, Balotelli ha ancora tanto da dare al nostro calcio, può essere considerato ancora uno degli attaccanti italiani più forti in circolazione, sembra aver raggiunto anche la giusta maturità e ...

Raffaella Fico : "Mario Balotelli romantico - un buono. Abbiamo un rapporto stupendo" : La showgirl Raffaella Fico si racconta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Ospite della trasmissione di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, la Fico ha parlato di molti temi: dall'amore e ai suoi fidanzati, dai calciatori che 'ci provano' sui social alla tv. Partiamo dalla sua situazione sentimentale: al momento è single o fidanzata? “Sono single, e ora sto molto bene così”. Quanti fidanzati ha avuto nella sua vita? “Solo quattro. Cristiano ...

Mario Balotelli : "Fuori dalla Nazionale per colpa mia. E del razzismo" : «La Nazionale? Bella domanda. Penso che non sono più in Nazionale perché ho colpe anch’io. Al Liverpool ad esempio non ho giocato bene ed era normale che non fossi convocato. Poi ci sono state altre cose. Adesso non so se dipenda dal mio carattere un po' forte, o perché è più comodo non chiamarmi, o

Sbagli - ce l'ho veramente grosso! Mario Balotelli contro l'hater : Mario Balotelli difende la ex compagna Raffaella Fico dagli attacchi della rete, ma proprio durante la difesa perde il controllo. L'ex coppia e genitori della piccola Pia, dopo qualche tempo di passione si sono detti addio. Ma il rapporto con la mamma Raffaella procede bene e i due hanno trovato il loro punto di incontro. Sono lontani, quindi, i tempi degli insulti. -- Mario Balotelli qualche giorno fa ha difeso la ex compagna dagli ...

Lasciate l'Africa agli africani... La riflessione di Mario Balotelli : Mario Balotelli non ha mai fatto mistero di tenere molto alle sue origini africane. E in un recente post su Instagram ha fatto delle riflessioni sul problema dell'immigrazioneBalotelli si è rivolto, metaforicamente, ai politici di tutto il mondo. E ha iniziato la sua riflessione con una domanda: "Non pensate che se non aveste messo prima e tutt'ora le mani sulle ricchezze in Africa non ci sarebbe mai stata nessuna immigrazione dal ...