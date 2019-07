Cittadella | 10 giorni al via | il programma completo del ritiro

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Giovedì 18 luglio il ritrovo dei granata al Tombolato per dare il via alla nuova stagione! Trein pianura, sabato 20 luglio (ore 21.00) la presentazione in Piazza Pierobon e all’indomani la partenza per ildi Lavarone. La squadra lavorerà incessantemente fino al 3 agosto, giorno della discesa, con doppie sedute quasi ogni giorno e 6 test match. Questo ildi lavorodal 18 luglio al 3 agosto: GIO 18/07 pomeriggio al Tombolato VEN 19/07 pomeriggio al Tombolato SAB 20/07 pomeriggio al Tombolato Ore 21.00 PRESENTAZIONE in Piazza Pierobon DOM 21/07 Partenza per Lavarone pomeriggio test-match contro Altipiani Calcio (dilettanti) Campo comunale di Lavarone (ingresso gratuito) ore 17.00 LUN 22/07 doppia seduta MAR 23/07 doppia seduta MER 24/07 mattino pomeriggio test-match contro Virtus Verona Campo comunale di Lavarone (ingresso ...

salernopost : Tanti i movimenti, le voci e le trattaive in questi primissimi giorni ufficiali di calciomercato. Arrivano altre du… - LucaCaligara : RT @ForlinoLuciana: Al via la tre giorni del #Coordinamento #Nazionale #immigrazione di @CaritasItaliana alla Cittadella della Carità di @C… - franknocode : RT @ForlinoLuciana: Al via la tre giorni del #Coordinamento #Nazionale #immigrazione di @CaritasItaliana alla Cittadella della Carità di @C… -