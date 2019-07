Chi porta davvero i migranti in Italia

Torino - portato via l’arChivio : la coltellata arriva da un “amico” - persi 10 anni di lavoro [DETTAGLI] : Dieci anni di lavoro. Dieci anni di giocatori seguiti in giro per il mondo, stilando schede approfondite su ognuno di loro, un archivio di dati che si protraeva dal 2009, anno in cui Gianluca Petrachi sposò il progetto del Torino di Urbano Cairo. Oggi, tutto questo è andato perso, o almeno lo è per i granata. Già, perché a portar via questa indispensabile banca dati sarebbe stato lo stesso Petrachi, insieme ai collaboratori portatosi a ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacChi. Dalla Porta va in vacanza con +2 su Canet : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Ted Chiang - se la fantascienza varca la porta di una dimensione più "umana" - : Alex Pietrogiacomi Storie brevi su «mondi diversi» in cui i temi-chiave sono però vita, paura, dolore... Se si cerca la fantascienza classica, fatta di astronavi, mondi conquistati, battaglie intergalattiche o di un futuro distopico e oscuro questo libro non deve essere letto. Se la volontà del lettore è quella di immergersi in tecnologie e sperimentazioni finalizzate a una trasformazione dell'uomo verso una macchina sempre più perfetta e ...

Mediterranea - la portavoce Alessandra Sciurba : "Non possiamo stare qui - da Matteo Salvini riChieste criminali" : "Malta non manderà nessuna motovedetta. Da Matteo Salvini richieste criminali, noi non possiamo arrivare fino a Malta. Non siamo in grado fisicamente e logisticamente, ci sarebbe un naufragio". Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans, la Ong proprietaria del veliero Alex che ha s

Email di Chino Color sui trasportatori di colore : non è una bufala : Avremmo voluto dirvi che si tratta di una bufala quella dell'Email di Chino Color, in cui si chiede tassativamente che non vengano effettuate consegne attraverso trasportatori di Colore e/o pakistani, indiani o simili (da notare l'espressione 'o simili', da cui si evince un certo disprezzo discriminatorio nei confronti degli individui di pelle scura): eppure non sembra essere così. L'Email continua asserendo che gli unici di nazionalità ...

Reazione a catena - i Tre Forcellini portano a casa altri 86 mila euro : ma Chi sono i campioni del quiz di RaiUno? : FQ Magazine Caduta Libera, il campionissimo Nicolò Scalfi sarà sconfitto: ecco quando Ingegno è la parola con cui ieri hanno vinto altri 86 mila euro, stiamo parlando de I Tre Forcellini, i campioni di Reazione a catena che stanno conquistando il pubblico di Rai1 e riempendo sempre di più il loro portafogli. Tre matematici che il 20 giugno hanno sconfitto i ...

PetraChi : “Manolas voleva andar via. Ho detto a Raiola di portarmi la clausola” : Sul Corriere dello Sport una lunga intervista a Gianluca Petrachi, nuovo direttore sportivo della Roma, da ieri entrato in carica a tutti gli effetti. Racconta di aver scelto Paulo Fonseca perché ne apprezza l’idea di gioco e la mentalità e dichiara che la Roma deve ripartire da valori e principi e quindi da “giocatori che portino qualità morali”. Sul passaggio di Manolas al Napoli dice: “Il giocatore voleva andar via: io ...

Superstite Nassiriya riporta per protesta medaglia al valore : Stato gli Chiede 1.458 euro : Carabiniere e Superstite della strage di Nassiriya, Pietro Sini, non si vede riconosciuto l'incremento della sua invalidità. A questo punto ha deciso di riconsegnare alle autorità la medaglia al valore che aveva ricevuto. Al danno si aggiunge però la beffa: ora gli è Stato richiesto di risarcire il conio del costo della medaglia. Durissime le parole di Sini, che ha chiesto al Generale dei Carabinieri se "siamo italiani o mercenari", e ha poi ...

CoopVoce ChiamaTutti POP con Chiamate - SMS e 30 Giga a 10 euro per Chi effettua la portabilità : CoopVoce ha deciso di rendere disponibile per tutto il mese di luglio l'offerta ChiamaTutti POP, dedicata agli utenti che desiderano effettuare la portabilità L'articolo CoopVoce ChiamaTutti POP con chiamate, SMS e 30 Giga a 10 euro per chi effettua la portabilità proviene da TuttoAndroid.

