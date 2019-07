Ancelotti su Icardi | “Un grande giocatore | apprezzato non solo dal Napoli però”

ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2019) NonJames Rodriguez tra i nomi accostati alin questo mercato che sta riservando non poche sorprese per i tifosi. Anche Mauro, che Marotta ha ufficialmente posto sul mercato ieri nella conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte, è tra i nomi che potrebbero arrivare per rinforzare l’attacco azzurro. In conferenza a Dimaro Carloha risposto ad una domanda sull’attaccante argentino. Non parla di giocatori di altri club, maè in uscita. “è un ottimoda tutti, nonda noi. Uno dei tanti nomi che sono stati fatti da voi giornalisti, è già importante l’accostamento, ma tutti sono ottimi giocatori quelli che ci avete accostato. Lozano, Rodrigo, non avete fatto quello di Ronaldo perché non è sul mercato (ride, ndr)” L'articolosu: “Un, ...

