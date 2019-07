Fallout 76 | l' aggiornamento di luglio renderà la vita più semplice ai nuovi arrivati

eurogamer

(Di domenica 7 luglio 2019) Bethesda ha svelato le novità in arrivo con l'didi76, che punta a rendere piùlaaio dei giocatori che intendono ricominciare la loro avventura nell'Appalachia con un nuovo personaggio.Come riporta Eurogamer.net, la patch 11 sarà disponibile a metà mese, e farà sì che le meccaniche e le sfide dell'MMO siano introdotte in maniera più graduale e meno invasiva. I personaggi sotto al livello 25 pagheranno meno tappi per il viaggio rapido, ad esempio. Quelli sotto al 15 invece avranno una resistenza maggiore alle malattie. Inoltre, le ricompense di alcune sfide iniziali verranno sostituite con oggetti e scorte che aiuteranno iabitanti a sopravvivere meglio.Verrà anche ridotto il livello di difficoltà di alcune creature nelle zone all'interno del Cumulo di Cenere, della Scissione Selvaggia e della Valle Tossica affinché i ...

