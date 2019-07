Streghe | gli episodi in onda domenica 7 luglio su Rai 2

Streghe su Rai 2 il 7 luglio ritorna il Potere del Trio nell'era del #MeToo : Il remake della serie Streghe (in originale 'Charmed'), andata in onda per otto stagioni dal 1998 al 2006, approderà su Rai 2 domenica 7 luglio a partire dalle 21:20 con i primi tre episodi della serie. Le tre sorelle Piper, Phoebe e Prue Halliwell, interpretate da Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Shannen Doherty (sostituita poi da Rose McGowan nei panni della sorellastra Paige per ricomporre il Potere del Trio) lasciano il posto a tre nuovi ...

Sono Streghe e devono morire! madre e figlia massacrate in India : Malti Devi, una donna di 50 anni, e sua figlia Raibati, di 25, Sono state uccise dai vicini con l’accusa di essere due streghe. Il massacro è avvenuto nel Jharkhand, uno Stato dell'India nord-orientale.“Uno degli accusati ha detto agli abitanti del villaggio che erano streghe e responsabili di morti e malattie – ha dichiarato il capo della polizia locale – così le hanno attaccate durante la notte e le hanno uccise brutalmente”. Il marito di Devi ...

Serie Tv in Italia a Luglio 2019 : La Casa di Carta - Stranger Things - Legion - Streghe e The Boys : Fa caldo e cosa c'è di meglio di chiudersi in Casa con le proprie Serie tv preferite?Anche Luglio sarà un mese particolarmente interessante e ricco su questo fronte con tante novità in arrivo. Se la parte da leone la farà come al solito Netflix e lo streaming, da non sottovalutare la tv in chiaro che come ogni estate si riempie di Serie tv mentre tutto il resto è in pausa: su Italia 1 arrivano le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago PD e ...

LIVE Italia-Polonia Under21 0-1 - Europei 2019 in DIRETTA : termina il primo tempo - gli azzurrini vedono le Streghe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 A questo punto serve almeno un pareggio per rimanere padroni del proprio destino e giocarsi tutto con il Belgio nell’ultima giornata. In caso di sconfitta, invece, gli azzurri dovrebbero attendere una vittoria della Spagna sulla Polonia o, peggio ancora, sperare di passare come migliore seconda. Insomma, saremmo ad un passo dall’eliminazione. 21.48 Gli azzurri hanno dominato ...