7.1 magnitude quake shakes Dodger StadiumJust your standard mid-game earthquake in LA. Pubblicato da San ...

L’Oroscopo : oggi 6 luglio : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: oggi 6 luglio: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 6 luglio 2019: le previsioni dei segni zodiacali Oroscopo 6 luglio 2019. Ariete. Queste del weekend sono giornate un po’ difficile per l’amore, giornate di prova. Potrebbero esserci stati dei problemi. Attenzione alla gelosia. Oroscopo 6 luglio 2019. Toro. Le cose migliorano un po’ rispetto ai giorni appena trascorsi. Attenzione ai soldi e le spese, ...

Una collisione cosmica racconta la storia dell’asteroide Vesta : Vesta, il secondo asteroide per grandezza della cintura situata tra Marte e Giove, offre agli scienziati una straordinaria opportunità per studiare i processi di formazione planetaria. Uno studio condotto dal Macquarie GeoAnalytical e dal Macquarie University Planetary Research Center, pubblicato su Nature Geoscience propone una nuova teoria sull’evoluzione dell’asteroide. Grazie ai dati della sonda Nasa Dawn, gli scienziati hanno scoperto che ...

Universiadi a Napoli - ecco i ?furbetti? della preferenziale : l?ira degli atleti : C'è chi preferisce la preferenziale anche tra gli automobilisti comuni, cioè quelli non autorizzati al percorso dedicato ai bus, ai taxi selezionati e agli atleti delle Universiadi....

Softball - Europei 2019 : Italia-Olanda - la quindicesima finale per un classico senza tempo : 15. Tante sono le volte che Italia e Olanda si sono affrontate in finale agli Europei di Softball, ed è un appuntamento che torna a ripetersi anche a Ostrava, quasi in una specie di secondo atto di una sequenza che potrebbe avere un seguito al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di fine luglio a Utrecht. L’Italia arriva a questa finale con una sola sconfitta alle spalle, subita proprio per mano delle olandesi (imbattute) nella seconda ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2019 : Tom Sykes il favorito per la Superpole - grande incertezza in vista di gara-1 : Il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, ottavo round stagionale del Mondiale Superbike, sta per entrare nel vivo con una giornata riservata alla Superpole e alla prima manche di gara. A Donington Park va in scena uno degli appuntamenti storici della Superbike, in un circuito progettato proprio per il motociclismo caratterizzato da curve molto veloci e da variazioni di pendenza repentine tipiche delle piste inglesi. Il gallese ...

Calcio - Mondiali Femminili 2019 : Inghilterra-Svezia - vale il podio iridato : Il weekend delle finali sta per iniziare. I Mondiali Femminili di Francia 2019 sono pronti ad assegnare un posto sul terzo gradino del podio e poi la coppa più ambita. Ad aprire lo show penseranno, in quel dell’Allianz Riviera di Nizza, Inghilterra e Svezia che nella partita di oggi alle 17.00 andranno a caccia del 3° posto nel torneo iridato. Da una parte le inglesi di Phil Neville che – dopo la cocente eliminazione subita contro ...

Stranger Things 3 apre ai primi personaggi gay della serie : di chi si tratta? : Se avete già concluso la maratona di Stranger Things 3 potete continuare a leggere senza incappare in pericolosi spoiler ma se non lo avete ancora fatto, siete stati avvisati: rivelazioni e dettagli sono dietro l'angolo. I nuovi episodi della serie Netflix disponibili sulla piattaforma dallo scorso 4 luglio, hanno regalato al pubblico le prime novità in materia di omosessualità e questo è stato possibile perché i ragazzi sono diventati più ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 06 LUGLIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio: CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA PER LAVORI VIA COLLATINA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E IL CAVALCAVIA DEL G.R.A, LINEA ...

Almanacco del 06-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno Buongiorno amici Bentrovati da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti patrona di Latina e San Romolo Martire parliamo di Romolo e salutiamo Maria Goretti le gentilizi EuroMillions nome con cui il mitico fondatore della città di Roma si può attribuire aromi via tribù Tribù romiria in Etruria attestato sin dal quinto secolo avanti Cristo nome entrato in voga anche tra le prime comunità cristiane ...

Traffico Roma del 06-07-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 06 LUGLIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE CONSOLARI . Traffico REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE QUESTA MATTINA ALLE ORE 09 IN PIAZZA VENEZIA CI SARA’ UNA CERIMONIA CON DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO PRESSO IL SACELLO DEL MILITE IGNOTO. POSSIBILI ...

Terremoto - scossa di magnitudo 7.1 nel sud della California : la più forte in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti

5 storie per capire lo spirito di Spider-Man : Spider-Man sarà anche Far From Home, ma per fortuna potremo presto trovarlo in un cinema vicino casa. Il film approda nelle sale italiane il 10 luglio e non sarà mai troppo presto per i fan di Spidey e dell’universo cinematografico Marvel Comics, in trepidante attesa del vero epilogo ad Avengers: Endgame. Il vostro amichevole Uomo ragno di quartiere farà la conoscenza di Mysterio e lotterà al fianco di Nick Fury contro un’invasione ...

I 10 film fondamentali di Sylvester Stallone : https://www.youtube.com/watch?v=gCFZYaw6dtI La carriera di Sylvester Stallone è un film. Ha un inizio umile, un’esplosione improvvisa, un’ascesa irrefrenabile pari solo alla caduta che a un passo dalla fine viene scampata con una seconda clamorosa occasione. Ora è arrivato in quella fase in cui una star diventa un’icona, un simbolo, un mentore e un volto che è fuori dalla moda, è semplicemente l’ultimo grande volto del cinema d’azione come lo ...