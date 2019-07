The Witcher 3 per Nintendo Switch arriverà a settembre?

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) La data di lancio di The3 supotrebbe essere più vicina del previsto, almeno secondo al alcuni rumor.Come riporta Wfftech, gli sviluppatori CD Projekt RED hanno annunciato la versione del gioco per la console ibrida didurante l'E3. Secondo quanto svelato dagli sviluppatori il gioco sarebbe uscito alla fine di quest'anno, ma attualmente non abbiamo ancora una data certa.Tuttavia un rivenditore ceco ha pubblicato sul suo sito una pagina dedicata proprio a questo gioco in cui figura nientemeno che la data di uscita, ovvero il 24. Se la data dovesse essere vera ai proprietari disarà un grande mese in quanto usciranno anche The Legend of Zelda: Link's Awakening Remake, Daemon X Machina, Dragon Quest XI, Spyro Reignited Trilogy e FIFA20.Leggi altro...

