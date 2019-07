Le ragioni dello scontro tra Zingaretti e Raggi sui rifiuti di Roma

agi

(Di venerdì 5 luglio 2019) Èaperto tra Virginiae Nicolasulla gestione della crisi di raccolta e smaltimento deiche ha investito Roma da alcune settimane. Oggi la giornata è stata scandita dalle accuse di lentezza da parte del sindaco M5s nei confronti della Regione Lazio nell'emanare l'ordinanza, concordata ieri con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che potrebbe aiutare la Capitale a smaltire negli altri impianti del Lazio le 600 tonnellate diche attualmente la città non riesce a lavorare. Il governatore del Lazio e segretario Pd ha replicato che l'ordinanza verrà firmata e il sindaco dovrebbe "vergognarsi" perché ha "ridotto la città più bella del mondo in un disastro". La prima cittadina ha ribattuto, a sua volta, che "come sempre scappa, aspetto l'ordinanza, sperando di non trovare trappole o tranelli da vecchia politica". ...

