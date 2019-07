Il creatore di Cyberpunk 2020 spiega perché ha deciso di collaborare con CD Projekt Red

eurogamer

(Di venerdì 5 luglio 2019) Mike Pondsmith è ildi, celebre gioco di ruolo cartaceo che si appresta ad arrivare sui nostri schermi in chiave videoludica, col nome di2077. Come ben saprete sarà CDRed ad occuparsi del progetto.Come riporta VGC, Pondsmith hato in una recente intervista, come mai hadi lavorare proprio con lo studio polacco:"La ragione principale è che i ragazzi di CDsono fan del gioco cartaceo, molti di loro sono cresciuti giocandoci. E' come se un gruppo di individui che ha guardato i film di Star Wars quando erano piccoli hanno l'opportunità di farci un gioco, faranno del loro meglio. Eccoho scelto loro, l'idea per un videogioco era nell'aria da parecchio tempo e quando ho incontrato CDho capito che erano molto coinvolti nel progetto. Quindi sapevo che il tutto era in buone mani."Leggi altro...

