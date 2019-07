F1 2019 | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

gamerbrain

(Di venerdì 5 luglio 2019) Quest’oggi vi porteremo sui circuiti della Formula 1 con la nostradi F1, disponibile da qualche giorno su PC, Xbox One e PS4. F1Come i precedenti capitoli della serie, il gioco si apre con la creazione dell’Avatar, attraverso la selezione di uno dei volti creati dagli sviluppatori, il paese o la regione, nome, il numero in pista del pilota e il nome che udremo pronunciare durante la gara, con la possibilità di scegliere nomignoli come Joker, il Professore ed altri simpatici appellativi. Creato il personaggio, in men che non si dica verremo trasportati nel menu principale, da dove è possibile accedere alla vasta presenza di contenuti e modalità presenti in questo nuovo capitolo della serie. Partiamo prima di tutto dalle modalità principali, le quali si suddividono in Carriera, Multigiocatore, Eventi settimanali, ...

WeCinema : “È per questo che #WolfCall è uno dei film imperdibili della stagione: non per il cast eccellente o la sceneggiatur… - LoveIsAllBlog : #RECENSIONE LADY MARMELADE è rimasta affascinata dalle atmosfere della Cornovaglia nel libro '#LaLocandaSulPorto' d… - StiviDeeJay : come ogni volta, come vorrei. -